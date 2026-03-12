يعمل بنظام أندرويد.. Honor تطلق أنحف حاسب لوحي وهذه ميزاته

أطلقت شركة Honor خلال مؤتمر MWC 2026 التقني حاسبها اللوحي الجديد الذي صنّف كأنحف حاسب لوحي يعمل بنظام أندرويد.ويتميز حاسب MagicPad 4 الجديد بهيكل يبلغ سمكه 4.8 ملم فقط (باستثناء بروز الكاميرا)، مما يجعله أنحف بمليمتر كامل من MagicPad 3، وأنحف أيضا من Apple iPad Pro وSamsung Tab S11، اللذين يبلغ سمكهما 5.1 ملم.وحصل الجهاز على شاشة OLED جديدة بمقاس 12.3 بوصة، معدل تحديثها 165 هيرتز، ومن الجدير بالذكر أيضا أن وزنه أقل بمقدار 145 غ من طراز MagicPad السابق، حيث يبلغ 450 غ، وتم تحقيق ذلك باستخدام شاشة أحدث وأخف وزنا وبطارية أصغر، سعتها 10000 ميلي أمبير، مزودة بشاحن باستطاعة 66 واط.ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج ualcomm Snapdragon 8 Gen 5، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت.ودعمته Honor أيضا بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 9 ميغابيكسل، وثمانية مكبرات صوت لتوفير تجربة صوت محيطي مميزة، وزودته بمنفذ USB-C، وتقنيات تعتمد على لتحسين عمل الكاميرا والحصول على صور بدقة ممتازة.(روسيا اليوم)