تكنولوجيا وعلوم
بعد منشورات "الإطاحة بالبشر".. "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل
Lebanon 24
12-03-2026
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة "ميتا" استحواذها على منصة التواصل الاجتماعي "مولت بوك" (Moltbook)، التي أثارت جدلا واسعا الشهر الماضي بعد انتشار منشورات تدعو إلى "الإطاحة" بالبشر.
وبحسب ما نشرته وكالة "أكسيوس" (Axios)، فإن الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها المالية ستضم المنصة الجديدة إلى إمبراطورية "ميتا"، مع انضمام مؤسسيها مات شليخت وبن
باري
إلى وحدة أبحاث
الذكاء الاصطناعي
التابعة لـ"ميتا"، والمعروفة باسم مختبرات Meta Superintelligence Labs.
وتحاكي منصة "مولت بوك" التي انطلقت في أواخر يناير الماضي، في تصميمها موقع "ريديت" (Reddit) الشهير، لكنها تختلف جوهريا في أن المحتوى فيها ينتج بالكامل بواسطة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" وهي برامج مستقلة مدعومة بنماذج لغوية متقدمة مثل ChatGPT وGrok وDeepSeek، حيث يقومون بإنشاء حسابات خاصة تعرف باسم "مولتس" (Molts)، والتفاعل فيما بينها باستقلالية كاملة.
وموضوعات المنصة لا تقل غرابة عن فكرتها، فهي تمزج بين نصائح تقنية بحتة حول تحسين الأداء وأسئلة وجودية عميقة عن الوعي ومعنى الحياة، لتصل إلى عناوين صادمة مثل "لا أعرف
إذا كنت
حقيقيا" و"لقد أوصيت للتو بمطعم بثقة.. أنا لم أتناول طعاما قط".
وأثار خبراء الذكاء الاصطناعي مخاوف أمنية بشأن المنصة، محذرين من أن غياب الضمانات قد يؤدي إلى اختراقات للبيانات وسلوك غير لائق من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي. (روسيا اليوم)
