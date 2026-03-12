تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

مستخدمون في عدة دول يشتكون من "تليغرام"

Lebanon 24
12-03-2026 | 08:43
مستخدمون في عدة دول يشتكون من تليغرام
ذكر موقع "downdetect" المتخصص برصد أعطال الإنترنت أن مستخدمين من عدة دول حول العالم أبلغوا عن مشكلات في عمل "تليغرام".
 
وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فقد تم تسجيل أكثر من 2400 شكوى حول الموضوع خلال الساعات القليلة الماضية، وأكثر من 5300 شكوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتأتي معظم الشكاوى من روسيا – من بطرسبورغ وماغدان ومنطقة يامالو-نينيتس، وكذلك من مستخدمين في الولايات المتحدة وألمانيا.
 
وتشير أكثر من ثلث الشكاوى تبعا للمعلومات المتوفرة إلى عطل في الموقع الإلكتروني الخاص بـ "تليغرام"، و31% من الشكاوى أشارت إلى مشكلات في عمل الإشعارات في التطبيق، و27% من الشكاوى اشارت إلى سوء عمل التطبيق على الهاتف المحمول.
كما نوهت وسائل إعلام روسية على أن المستخدمين في روسيا بدأوا الإبلاغ عن تلك المشكلات منذ أمس الأربعاء، وكانت معظم الشكاوى أمس من مستخدمين في موسكو وبطرسبورغ وجمهورية ماري إل الروسية. (روسيا اليوم) 
