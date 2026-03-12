تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مستخدمون في عدة دول يشتكون من "تليغرام"
Lebanon 24
12-03-2026
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "downdetect" المتخصص برصد أعطال الإنترنت أن مستخدمين من عدة دول حول العالم أبلغوا عن مشكلات في عمل "
تليغرام
".
وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فقد تم تسجيل أكثر من 2400 شكوى حول الموضوع خلال الساعات القليلة الماضية، وأكثر من 5300 شكوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتأتي معظم الشكاوى من
روسيا
– من
بطرسبورغ
وماغدان ومنطقة يامالو-نينيتس، وكذلك من مستخدمين في
الولايات المتحدة
وألمانيا.
وتشير أكثر من ثلث الشكاوى تبعا للمعلومات المتوفرة إلى عطل في الموقع الإلكتروني الخاص بـ "تليغرام"، و31% من الشكاوى أشارت إلى مشكلات في عمل الإشعارات في التطبيق، و27% من الشكاوى اشارت إلى سوء عمل التطبيق على الهاتف المحمول.
كما نوهت وسائل إعلام روسية على أن المستخدمين في روسيا بدأوا الإبلاغ عن تلك المشكلات منذ أمس الأربعاء، وكانت معظم الشكاوى أمس من مستخدمين في
موسكو
وبطرسبورغ وجمهورية ماري إل الروسية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ويندوز 11" يكسر حاجز المليار مستخدم ويتفوق على "ويندوز 10"
Lebanon 24
"ويندوز 11" يكسر حاجز المليار مستخدم ويتفوق على "ويندوز 10"
12/03/2026 15:58:35
12/03/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" يرفض مراسيم "منقوصة" لمجالس العمل التحكيمية
Lebanon 24
"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" يرفض مراسيم "منقوصة" لمجالس العمل التحكيمية
12/03/2026 15:58:35
12/03/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تباطأت خدمات "تليغرام" في روسيا؟
Lebanon 24
لماذا تباطأت خدمات "تليغرام" في روسيا؟
12/03/2026 15:58:35
12/03/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شريحة "C2" تمنح آيفون 18 برو أداءً أفضل وخصوصية أكثر للمستخدم
Lebanon 24
شريحة "C2" تمنح آيفون 18 برو أداءً أفضل وخصوصية أكثر للمستخدم
12/03/2026 15:58:35
12/03/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
روسيا اليوم
بطرسبورغ
تليغرام
ألمانيا
جمهورية
إنترنت
قد يعجبك أيضاً
بعد منشورات "الإطاحة بالبشر".. "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل
Lebanon 24
بعد منشورات "الإطاحة بالبشر".. "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل
04:45 | 2026-03-12
12/03/2026 04:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل بنظام أندرويد.. Honor تطلق أنحف حاسب لوحي وهذه ميزاته
Lebanon 24
يعمل بنظام أندرويد.. Honor تطلق أنحف حاسب لوحي وهذه ميزاته
02:00 | 2026-03-12
12/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوتات الذكية.. غوغل تحدث ثورة في المصانع بقدرات تعلم آلي متقدمة
Lebanon 24
الروبوتات الذكية.. غوغل تحدث ثورة في المصانع بقدرات تعلم آلي متقدمة
00:00 | 2026-03-12
12/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تعتمد على تقنيات أنثروبيك لتعزيز Copilot بوكلاء ذكاء اصطناعي
Lebanon 24
مايكروسوفت تعتمد على تقنيات أنثروبيك لتعزيز Copilot بوكلاء ذكاء اصطناعي
16:28 | 2026-03-11
11/03/2026 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تضغط على تيك توك بعد انتشار مقاطع تحاكي العنف ضد النساء
Lebanon 24
البرازيل تضغط على تيك توك بعد انتشار مقاطع تحاكي العنف ضد النساء
14:22 | 2026-03-11
11/03/2026 02:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:45 | 2026-03-12
بعد منشورات "الإطاحة بالبشر".. "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل
02:00 | 2026-03-12
يعمل بنظام أندرويد.. Honor تطلق أنحف حاسب لوحي وهذه ميزاته
00:00 | 2026-03-12
الروبوتات الذكية.. غوغل تحدث ثورة في المصانع بقدرات تعلم آلي متقدمة
16:28 | 2026-03-11
مايكروسوفت تعتمد على تقنيات أنثروبيك لتعزيز Copilot بوكلاء ذكاء اصطناعي
14:22 | 2026-03-11
البرازيل تضغط على تيك توك بعد انتشار مقاطع تحاكي العنف ضد النساء
10:24 | 2026-03-11
غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 15:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24