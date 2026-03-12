مستخدمون في عدة دول يشتكون من "تليغرام"

ذكر موقع "downdetect" المتخصص برصد أعطال الإنترنت أن مستخدمين من عدة دول حول العالم أبلغوا عن مشكلات في عمل " ".

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فقد تم تسجيل أكثر من 2400 شكوى حول الموضوع خلال الساعات القليلة الماضية، وأكثر من 5300 شكوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتأتي معظم الشكاوى من – من وماغدان ومنطقة يامالو-نينيتس، وكذلك من مستخدمين في وألمانيا.

وتشير أكثر من ثلث الشكاوى تبعا للمعلومات المتوفرة إلى عطل في الموقع الإلكتروني الخاص بـ "تليغرام"، و31% من الشكاوى أشارت إلى مشكلات في عمل الإشعارات في التطبيق، و27% من الشكاوى اشارت إلى سوء عمل التطبيق على الهاتف المحمول.

كما نوهت وسائل إعلام روسية على أن المستخدمين في روسيا بدأوا الإبلاغ عن تلك المشكلات منذ أمس الأربعاء، وكانت معظم الشكاوى أمس من مستخدمين في وبطرسبورغ وجمهورية ماري إل الروسية. (روسيا اليوم)