واتساب يُعزّز الحماية الرقمية.. إطلاق حسابات خاصة للمراهقين مع رقابة أبوية

أطلق تطبيق " " ميزة جديدة تتيح للمراهقين إنشاء حسابات خاصة، مع إدراج أدوات للرقابة الأبوية تضمن حماية خصوصيتهم وتحدد الصلاحيات المتاحة لهم.



وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة لتعزيز الأمان الرقمي لهذه الفئة العمرية، حيث توفر للآباء والأوصياء خيارات لمراقبة التفاعلات، وضبط إعدادات الخصوصية، لضمان بيئة تواصل آمنة ومراقبة.





Advertisement