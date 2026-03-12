تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
واتساب يُعزّز الحماية الرقمية.. إطلاق حسابات خاصة للمراهقين مع رقابة أبوية
Lebanon 24
12-03-2026
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق تطبيق "
واتساب
" ميزة جديدة تتيح للمراهقين إنشاء حسابات خاصة، مع إدراج أدوات للرقابة الأبوية تضمن حماية خصوصيتهم وتحدد الصلاحيات المتاحة لهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة لتعزيز الأمان الرقمي لهذه الفئة العمرية، حيث توفر للآباء والأوصياء خيارات لمراقبة التفاعلات، وضبط إعدادات الخصوصية، لضمان بيئة تواصل آمنة ومراقبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
Lebanon 24
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
12/03/2026 23:15:43
12/03/2026 23:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يستعد لإطلاق حسابات مخصصة للقاصرين
Lebanon 24
واتساب يستعد لإطلاق حسابات مخصصة للقاصرين
12/03/2026 23:15:43
12/03/2026 23:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية المتطورة.. واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!
Lebanon 24
لحماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية المتطورة.. واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!
12/03/2026 23:15:43
12/03/2026 23:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المخابرات التركية تطلب حماية بريطانية خاصة للرئيس السوري
Lebanon 24
المخابرات التركية تطلب حماية بريطانية خاصة للرئيس السوري
12/03/2026 23:15:43
12/03/2026 23:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
العمري
قد يعجبك أيضاً
مستخدمون في عدة دول يشتكون من "تليغرام"
Lebanon 24
مستخدمون في عدة دول يشتكون من "تليغرام"
08:43 | 2026-03-12
12/03/2026 08:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منشورات "الإطاحة بالبشر".. "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل
Lebanon 24
بعد منشورات "الإطاحة بالبشر".. "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل
04:45 | 2026-03-12
12/03/2026 04:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل بنظام أندرويد.. Honor تطلق أنحف حاسب لوحي وهذه ميزاته
Lebanon 24
يعمل بنظام أندرويد.. Honor تطلق أنحف حاسب لوحي وهذه ميزاته
02:00 | 2026-03-12
12/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوتات الذكية.. غوغل تحدث ثورة في المصانع بقدرات تعلم آلي متقدمة
Lebanon 24
الروبوتات الذكية.. غوغل تحدث ثورة في المصانع بقدرات تعلم آلي متقدمة
00:00 | 2026-03-12
12/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تعتمد على تقنيات أنثروبيك لتعزيز Copilot بوكلاء ذكاء اصطناعي
Lebanon 24
مايكروسوفت تعتمد على تقنيات أنثروبيك لتعزيز Copilot بوكلاء ذكاء اصطناعي
16:28 | 2026-03-11
11/03/2026 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:43 | 2026-03-12
مستخدمون في عدة دول يشتكون من "تليغرام"
04:45 | 2026-03-12
بعد منشورات "الإطاحة بالبشر".. "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل
02:00 | 2026-03-12
يعمل بنظام أندرويد.. Honor تطلق أنحف حاسب لوحي وهذه ميزاته
00:00 | 2026-03-12
الروبوتات الذكية.. غوغل تحدث ثورة في المصانع بقدرات تعلم آلي متقدمة
16:28 | 2026-03-11
مايكروسوفت تعتمد على تقنيات أنثروبيك لتعزيز Copilot بوكلاء ذكاء اصطناعي
14:22 | 2026-03-11
البرازيل تضغط على تيك توك بعد انتشار مقاطع تحاكي العنف ضد النساء
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 23:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 23:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 23:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24