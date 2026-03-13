تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الكشف عن شبكة اختراق إلكترونية حول العالم لصنع سلاح سيبراني غير مسبوق!

Lebanon 24
13-03-2026 | 05:00
تمكن باحثون في مجال الأمن السيبراني من الكشف عن شبكة اختراق إلكترونية واسعة نجح مجرمو الإنترنت من خلالها في السيطرة سرا على أكثر من 14 ألف جهاز متصل بالإنترنت حول العالم.

وأوضحت شركة لومين للأمن السيبراني أن معظم الأجهزة المصابة هي أجهزة توجيه (راوتر) من إنتاج شركة أسوس، وقد جرى اختراقها باستخدام برمجية خبيثة متطورة تعرف باسم "KadNap"، تُستخدم لتوجيه حركة مرور الإنترنت الخبيثة وتنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق.

وتعمل هذه البرمجية على إنشاء شبكة من الأجهزة المخترقة تعرف باسم "شبكة بوتات" يتحكم بها المهاجمون عن بُعد، حيث يتم اختراق الأجهزة المتصلة بالإنترنت سرا وربطها ببعضها عبر نظام لامركزي يعتمد على تقنية النظير إلى النظير (تتواصل فيه الأجهزة مباشرة مع بعضها البعض دون خادم مركزي)، ما يجعل تعقبها أو إيقافها أمرا بالغ الصعوبة. 

ويمكن أن تشمل الأجهزة المستهدفة مجموعة واسعة من أجهزة إنترنت الأشياء، مثل أجهزة التوجيه المنزلية والأجهزة الذكية الأخرى المتصلة بالشبكة، بما في ذلك بعض الأجهزة المنزلية الذكية.

وبعد السيطرة على هذه الأجهزة، يستخدمها المهاجمون في تنفيذ هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وهي هجمات تهدف إلى إغراق المواقع الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت بكميات هائلة من حركة البيانات، ما يؤدي إلى تعطيلها أو إخراجها عن الخدمة.

وأشار تقرير الشركة إلى أن تزايد اعتماد المجتمع الحديث على أجهزة إنترنت الأشياء يفتح الباب أمام الجهات الخبيثة لاستغلال الثغرات الأمنية في هذه الأجهزة.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الشبكة هو التخفي وجعل الهجمات أكثر صعوبة في الاكتشاف أو الإيقاف.

وخلص التقرير إلى أن كل عنوان IP مرتبط بهذه الشبكة الخبيثة يمثل تهديدا مستمرا للمؤسسات والأفراد على حد سواء، نظرا لإمكانية استخدامه في شن هجمات إلكترونية دون علم أصحاب الأجهزة المخترقة.(روسيا اليوم)

