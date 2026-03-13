زوارق "الأشباح" تغزو البحار.. هل انتهى زمن الأساطيل التقليدية؟

أصبحت المسيرات البحرية، أو ما يُعرف بـ"الزوارق بلا بحّارة"، أحد أبرز التحولات التقنية التي تقتحم ميادين الحروب الحديثة، حيث تفرض واقعاً عسكرياً جديداً يعتمد على الدقة العالية والتكلفة المنخفضة مقارنة بالقطع البحرية التقليدية.

وتتميز هذه الزوارق بقدرتها على تنفيذ مهام انتحارية أو استطلاعية معقدة، مما يجعلها سلاحاً فتاكاً في مواجهة الأساطيل والمنشآت الحيوية.



وتكشف التطورات الميدانية عن خفايا هذه التقنية التي تدمج بين وأنظمة التوجيه عبر الأقمار الصناعية، ما يمنحها قدرة فائقة على التخفي والمناورة والإفلات من الرادارات بفضل تصميماتها الانسيابية وقربها من سطح الماء.

هذا النوع من الأسلحة غيّر موازين القوى في النزاعات البحرية المعاصرة، إذ أتاح للدول والجماعات القدرة على شل حركة سفن حربية ضخمة بكسر بسيط من تكلفتها المادية.



إلى جانب الأدوار الهجومية، تُستخدم هذه المسيرات في عمليات التمشيط المائي، والكشف عن الألغام، وحماية ، وهو ما يقلل من المخاطر البشرية في البيئات القتالية الصعبة.

ومع تسارع وتيرة السباق التكنولوجي، باتت "الزوارق المسيرة" ركيزة أساسية في العقائد العسكرية للدول الكبرى، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل السيادة البحرية في ظل هيمنة الآلات المسيرة عن بُعد.



