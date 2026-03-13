تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
زوارق "الأشباح" تغزو البحار.. هل انتهى زمن الأساطيل التقليدية؟
Lebanon 24
13-03-2026
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبحت المسيرات البحرية، أو ما يُعرف بـ"الزوارق بلا بحّارة"، أحد أبرز التحولات التقنية التي تقتحم ميادين الحروب الحديثة، حيث تفرض واقعاً عسكرياً جديداً يعتمد على الدقة العالية والتكلفة المنخفضة مقارنة بالقطع البحرية التقليدية.
وتتميز هذه الزوارق بقدرتها على تنفيذ مهام انتحارية أو استطلاعية معقدة، مما يجعلها سلاحاً فتاكاً في مواجهة الأساطيل والمنشآت الحيوية.
وتكشف التطورات الميدانية عن خفايا هذه التقنية التي تدمج بين
الذكاء الاصطناعي
وأنظمة التوجيه عبر الأقمار الصناعية، ما يمنحها قدرة فائقة على التخفي والمناورة والإفلات من الرادارات بفضل تصميماتها الانسيابية وقربها من سطح الماء.
هذا النوع من الأسلحة غيّر موازين القوى في النزاعات البحرية المعاصرة، إذ أتاح للدول والجماعات القدرة على شل حركة سفن حربية ضخمة بكسر بسيط من تكلفتها المادية.
إلى جانب الأدوار الهجومية، تُستخدم هذه المسيرات في عمليات التمشيط المائي، والكشف عن الألغام، وحماية
الحدود البحرية
، وهو ما يقلل من المخاطر البشرية في البيئات القتالية الصعبة.
ومع تسارع وتيرة السباق التكنولوجي، باتت "الزوارق المسيرة" ركيزة أساسية في العقائد العسكرية للدول الكبرى، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل السيادة البحرية في ظل هيمنة الآلات المسيرة عن بُعد.
مواضيع ذات صلة
يوم المرأة العالمي: هل انتهى عصر "القوامة التقليدية" لدى الشباب؟
Lebanon 24
يوم المرأة العالمي: هل انتهى عصر "القوامة التقليدية" لدى الشباب؟
13/03/2026 17:34:12
13/03/2026 17:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: زمن "اضرب واهرب" انتهى
Lebanon 24
إيران: زمن "اضرب واهرب" انتهى
13/03/2026 17:34:12
13/03/2026 17:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة "أبل" تتفوق على الفحوصات التقليدية في متابعة مرضى القلب
Lebanon 24
ساعة "أبل" تتفوق على الفحوصات التقليدية في متابعة مرضى القلب
13/03/2026 17:34:12
13/03/2026 17:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انتهى زمن التحالف؟.. وزراء أوروبيون يصفون واشنطن بـ"التهديد" الصريح
Lebanon 24
هل انتهى زمن التحالف؟.. وزراء أوروبيون يصفون واشنطن بـ"التهديد" الصريح
13/03/2026 17:34:12
13/03/2026 17:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الحدود البحرية
الكشف عن
البشري
مسيرات
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا تضع قرصك التالف في المجمدة.. إليك المخاطر الحقيقية
Lebanon 24
لا تضع قرصك التالف في المجمدة.. إليك المخاطر الحقيقية
11:25 | 2026-03-13
13/03/2026 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عند الصيانة.. كيف تحمي بياناتك الخاصة في هواتف "أندرويد"؟
Lebanon 24
عند الصيانة.. كيف تحمي بياناتك الخاصة في هواتف "أندرويد"؟
10:45 | 2026-03-13
13/03/2026 10:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن شبكة اختراق إلكترونية حول العالم لصنع سلاح سيبراني غير مسبوق!
Lebanon 24
الكشف عن شبكة اختراق إلكترونية حول العالم لصنع سلاح سيبراني غير مسبوق!
05:00 | 2026-03-13
13/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موتورولا تُطلق هاتفها المتطور الجديد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
موتورولا تُطلق هاتفها المتطور الجديد.. هذه مواصفاته
01:53 | 2026-03-13
13/03/2026 01:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت ألماني ذكي يتعقب الأشياء المفقودة في المنازل
Lebanon 24
روبوت ألماني ذكي يتعقب الأشياء المفقودة في المنازل
00:00 | 2026-03-13
13/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:25 | 2026-03-13
لا تضع قرصك التالف في المجمدة.. إليك المخاطر الحقيقية
10:45 | 2026-03-13
عند الصيانة.. كيف تحمي بياناتك الخاصة في هواتف "أندرويد"؟
05:00 | 2026-03-13
الكشف عن شبكة اختراق إلكترونية حول العالم لصنع سلاح سيبراني غير مسبوق!
01:53 | 2026-03-13
موتورولا تُطلق هاتفها المتطور الجديد.. هذه مواصفاته
00:00 | 2026-03-13
روبوت ألماني ذكي يتعقب الأشياء المفقودة في المنازل
17:23 | 2026-03-12
باحثو MIT يطورون أساليب لتفسير قرارات الذكاء الاصطناعي
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 17:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 17:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 17:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24