لا تضع قرصك التالف في المجمدة.. إليك المخاطر الحقيقية

لا تضع قرصك التالف في المجمدة.. إليك المخاطر الحقيقية
لا تضع قرصك التالف في المجمدة.. إليك المخاطر الحقيقية photos 0
حذر خبراء تقنيون من الاعتقاد الشائع بأن وضع القرص الصلب التالف في الثلاجة (أو المجمدة) قد يساهم في إصلاحه أو استعادة البيانات المفقودة منه. وأكد المختصون أن هذه الطريقة لا تستند إلى أساس علمي، بل على العكس من ذلك، فإنها تنطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تلف دائم للقرص.

وأوضح الخبراء أن درجات الحرارة المنخفضة جداً والرطوبة الناتجة عن التبريد قد تتسبب في تكثف بخار الماء داخل القرص، مما يؤدي إلى حدوث دائرة قصر (Short Circuit) في اللوحة الإلكترونية، أو صدأ وتآكل في المكونات الميكانيكية الدقيقة، وهو ما يعقد عملية استعادة البيانات لاحقاً.
 
وبدلاً من هذه الممارسات، ينصح المتخصصون باللجوء إلى مراكز الصيانة المحترفة واستخدام برامج متخصصة في استعادة البيانات لضمان سلامة القرص وضمان أكبر فرصة ممكنة لاسترجاع المعلومات.
