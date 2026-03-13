تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عودة تقنية Touch ID في زر جانبي بهاتف أبل الجديد

Lebanon 24
13-03-2026 | 13:53
A-
A+

عودة تقنية Touch ID في زر جانبي بهاتف أبل الجديد
عودة تقنية Touch ID في زر جانبي بهاتف أبل الجديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد شركة أبل لطرح آيفون جديد هذا العام يعتمد على ميزة التعرّف ببصمة الإصبع Touch ID كوسيلة المصادقة الأساسية، في خطوة تبدو عودة مفاجئة بعد سنوات من اعتماد الشركة على تقنية Face ID. 
تأتي هذه الخطوة وسط توقعات واسعة بأن يكون الجهاز الجديد جزءًا من فئة آيفون القابل للطي التي طال انتظارها، وأثارت اهتمامًا واسعًا في أوساط المستخدمين وخبراء التقنية.
لم تضم أجهزة آيفون حسّاس بصمة الإصبع منذ العام 2022، بعد أن تحوّل تركيز أبل إلى تقنية التعرف على الوجه Face ID في جميع طرازات آيفون الحديثة.

التقارير الأخيرة قالت إن أبل ستعيد تقنية Touch ID هذا العام، لكن في تصميم مختلف عن السابق، إذ سيتم دمجها داخل زر على جانب الجهاز بدلًا من وجوده في زر الصفحة الرئيسية كما كان في الماضي، أو تحت الشاشة كما في هواتف أندرويد. 

وتأتي هذه الخطوة وفقًا لمحللين لأن تصميم الهاتف القابل للطي يجعل من الصعب وضع أجهزة Face ID الكبيرة في الجزء الأمامي بسبب شدة نحافة الشاشة.

آيفون القابل للطي
تشير التقارير إلى أن أبل تعمل على نموذج آيفون قابل للطي بتصميم كتابي Book-style، ويتوقع أن يصل هذا الهاتف إلى الأسواق في منتصف أيلول المقبل بأسعار قد تقترب من 2000 دولار أمريكي، ما يجعله الأغلى في تشكيلة أبل لهذا العام.

وسيضم هذا الجهاز شاشة قابلة للطي، مع تنفيذ ميزة Touch ID ضمن زر الطاقة الجانبي، بدل الاعتماد كليًا على Face ID كما في الإصدارات السابقة.

وهذه الخطوة تعتبر تغييرًا كبيرًا في استراتيجية أبل في استخدام تقنيات المصادقة الحيوية، إذ إن Touch ID، رغم أنها تقنية أقدم، لا تزال مفضلة لدى بعض المستخدمين لسهولة استخدامها في مواقف معينة، مثل فتح الجهاز أثناء ارتداء القناع أو في وضعية غير مناسبة للتعرف على الوجه.

توقعات وردود فعل
أثارت الأخبار المتعلقة بعودة Touch ID عبر مواقع ومجتمعات التكنولوجيا ردود فعل متفاوتة.

عبر بعض المستخدمين عن ترحيبهم بعودة تقنية بصمة الإصبع، معتبرين أنها أكثر موثوقية في بعض الاستخدامات اليومية مقارنةً بـFace ID. 

ورأى آخرون أن الاعتماد على Touch ID قد يكون خطوة إلى الوراء في ضوء التطور المستمر لتقنيات التعرف على الوجه، أو لأنهم يعتبرون أن كليهما ينبغي أن يتوافرا معًا لتقديم خيارات أكثر للمستخدم.

تجربة غير تقليدية
إذا كانت أبل تنوي بالفعل طرح هذا الجهاز القابل للطي مع Touch ID لاحقًا هذا العام، فسيكون ذلك بمثابة تجربة جديدة وغير تقليدية في عالم هواتف آيفون.

ومن المرجح أن يزيد الاهتمام بهذه الفئة من الأجهزة، خاصة بين المستخدمين الباحثين عن ميزات بيومترية متنوعة ومرونة في الاستخدام.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، يترقب المهتمون إعلان أبل عن المواصفات النهائية والأسعار الرسمية والإمكانيات التقنية الكاملة لهاتفها الجديد. (اليوم السابع)
Advertisement
دولار أمريكي

أجهزة آيفون

بعد سنوات

شركة أبل

سنوات من

الرئيسي

أمريكي

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24