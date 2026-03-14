قد تصل إلى 20% أو أكثر.. الذكاء الاصطناعي يتسبب بموجة تسريحات هي الأكبر في تاريخ ميتا

14-03-2026 | 02:00
قد تصل إلى 20% أو أكثر.. الذكاء الاصطناعي يتسبب بموجة تسريحات هي الأكبر في تاريخ ميتا
كشفت مصادر مطلعة ان شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك" تعتزم تسريح عدد كبير من موظفيها، قد يصل إلى 20% أو أكثر.

وقالت المصادر لوكلة "رويترز" ان ذلك في إطار سعيها لتعويض استثماراتها المكلفة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والاستعداد لزيادة الكفاءة التي سيتيحها العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يحدد بعد موعد تنفيذ عمليات التسريح، كما لم تحسم أعداد الموظفين الذين ستشملهم.

وافت مصدران إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين في "ميتا" أبلغوا مؤخراً مسؤولين آخرين في الإدارة العليا بالأمر وطلبوا منهم البدء في التخطيط لكيفية تقليص عدد الموظفين.

وقال المتحدث باسم "ميتا" آندي ستون رداً على أسئلة حول الخطة: "هذا تقرير مبني على تكهنات حول تصورات نظرية".

وإذا استقرت ميتا على نسبة 20%، فسيكون هذا التسريح هو الأكبر في تاريخ الشركة منذ إعادة الهيكلة التي أجرتها أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، والتي أطلقت عليها اسم "عام الكفاءة".

وكان لدى الشركة ما يقرب من 79 ألف موظف حتى 31 كانون الأول، وفقا لأحدث إفصاح لها.

وفي تشرين الثاني 2022، سرحت الشركة 11 ألف موظف، أي ما يعادل 13% من قوتها العاملة آنذاك. وبعد نحو 4 أشهر، أعلنت عن تسريح 10 آلاف موظف آخرين.

وعلى مدار العام الماضي، كان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ يحث الشركة على تعزيز قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقدمت الشركة حزم رواتب ضخمة، تصل قيمة بعضها إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى 4 سنوات، لاستقطاب أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي للانضمام إلى فريقها الجديد المتخصص في الذكاء الخارق.

وأعلنت الشركة عن خططها لاستثمار 600 مليار دولار لبناء مراكز بيانات بحلول عام 2028.


