تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

تقرير بريطاني يكشف: باحثون يعملون لكشف "صندوق الذكاء الاصطناعي الأسود"

14-03-2026 | 05:00
A-
A+
تقرير بريطاني يكشف: باحثون يعملون لكشف صندوق الذكاء الاصطناعي الأسود
تقرير بريطاني يكشف: باحثون يعملون لكشف صندوق الذكاء الاصطناعي الأسود
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير بريطاني جديد أن باحثين يسعون هذه الأيام، إلى تطوير طرق جديدة تساعد على فهم كيفية اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي قراراتها.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في محاولة لكشف ما يعرف بـ"الصندوق الأسود"، الذي يصف عمل كثير من نماذج التعلم الآلي المتقدمة، والتي تقدم نتائج دقيقة دون أن يكون من السهل معرفة الأسس التي اعتمدت عليها، وفقاً لصحيفة "The Guardian".

وأوضح التقرير أن فريقاً بحثياً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، يعمل على تطوير تقنيات تتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي تفسير قراراتها بشكل أوضح، بما يسهم في تعزيز الثقة بهذه الأنظمة مع توسع استخدامها في مجالات حساسة مثل الطب والنقل والبحث العلمي.

وأشار التقرير إلى أن النهج الجديد يرتكز على نموذج يعرف باسم "عنق الزجاجة المفاهيمي"، حيث لا ينتقل النظام مباشرةً من البيانات إلى النتيجة، بل يحدد أولاً مجموعة مفاهيم أو خصائص يمكن للبشر فهمها، ثم يعتمد عليها في إصدار التنبؤات والقرارات.

يذكر أن هذا الأسلوب يسمح بربط نتائج النظام بعوامل واضحة يمكن تفسيرها، ما يساعد المستخدمين والباحثين على فهم أسباب القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي بدقة أكبر.

فيما يرى الباحثون أن هذه المقاربة قد تسهم في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر شفافية وموثوقية، عبر تقليل الغموض في عمل الخوارزميات.(العربية)
الذكاء الاصطناعي

معهد ماساتشوستس

الصندوق الأسود

ماساتشوستس

الخوارزمي

العلم

دمين

الصن

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-14
Lebanon24
00:00 | 2026-03-14
Lebanon24
16:59 | 2026-03-13
Lebanon24
13:53 | 2026-03-13
Lebanon24
11:25 | 2026-03-13
Lebanon24
10:45 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24