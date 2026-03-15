بعد دورانه حول الشمس.. إليكم ما كشفه خبير غن المذنب "C/2026 A1"

أفاد ناثان إيسمونت كبير الباحثين في التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن المذنب "C/2026 A1" سيبقى في النظام الشمسي وسيساهم في توسيع معرفتنا بنظامنا الشمسي.

Advertisement

وقال ناثان إيسمونت: "تدور المذنبات حول الشمس، إما عن قرب أو عن بعد. والمذنب C/2026 A1 يدور قريبا. فإذا كان المذنب بين النجوم، فسيتجاوز حدود النظام الشمسي، لكن C/2026 A1 ليس بين نجمي، ما يعني أنه سيبقى داخل النظام الشمسي. ومع ذلك، قد يتفكك عند مروره بأقرب نقطة له من الشمس في 4 نيسان، وهي نقطة الحضيض الشمسي".وأضاف أنه من غير المتوقع أن يسجل المذنب أي أرقام قياسية في السطوع، لكنه قد يزداد سطوعا مع اقترابه من الشمس. وأوضح أن ذيول المذنبات تتكون من غاز وغبار مقذوف، وعندما يقترب المذنب لمسافة تقارب المسافة بين كوكب المشتري والشمس، يمكن رصد ذيله من الأرض. كما يفقد الذيل جزءا من كتلته، التي تنتشر مع الغبار والغاز.وأشار الباحث إلى أن تسامي المكونات المختلفة قد يؤدي إلى ظهور أنواع متعددة من الذيول، مثل ذيل مزدوج أو ذيل يظهر في اتجاه معاكس للمراقب على الأرض. ويمكن استخدام التحليل الطيفي للكشف عن تركيب مكونات سحابة الغبار والغاز للمذنب.وختم إيسمونت حديثه قائلا: "من منظور العلوم الأساسية، يمثل هذا المذنب دائما إضافة قيمة، لأنه يساعدنا على فهم تطور النظام الشمسي بشكل أفضل، بما في ذلك أصوله وتطوره، والتنبؤ بما سيحدث لاحقا. لذلك، يُعتبر C/2026 A1 جرما سماويا ممتازا يسمح لنا بتوسيع معرفتنا بالنظام الشمسي". (روسيا اليوم)