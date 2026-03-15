تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
بعد دورانه حول الشمس.. إليكم ما كشفه خبير غن المذنب "C/2026 A1"

Lebanon 24
15-03-2026 | 08:12
A-
A+
بعد دورانه حول الشمس.. إليكم ما كشفه خبير غن المذنب C/2026 A1
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد ناثان إيسمونت كبير الباحثين في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن المذنب "C/2026 A1" سيبقى في النظام الشمسي وسيساهم في توسيع معرفتنا بنظامنا الشمسي. 
 
وقال ناثان إيسمونت: "تدور المذنبات حول الشمس، إما عن قرب أو عن بعد. والمذنب C/2026 A1 يدور قريبا. فإذا كان المذنب بين النجوم، فسيتجاوز حدود النظام الشمسي، لكن C/2026 A1 ليس بين نجمي، ما يعني أنه سيبقى داخل النظام الشمسي. ومع ذلك، قد يتفكك عند مروره بأقرب نقطة له من الشمس في 4 نيسان، وهي نقطة الحضيض الشمسي".

وأضاف أنه من غير المتوقع أن يسجل المذنب أي أرقام قياسية في السطوع، لكنه قد يزداد سطوعا مع اقترابه من الشمس. وأوضح أن ذيول المذنبات تتكون من غاز وغبار مقذوف، وعندما يقترب المذنب لمسافة تقارب المسافة بين كوكب المشتري والشمس، يمكن رصد ذيله من الأرض. كما يفقد الذيل جزءا من كتلته، التي تنتشر مع الغبار والغاز.

وأشار الباحث إلى أن تسامي المكونات المختلفة قد يؤدي إلى ظهور أنواع متعددة من الذيول، مثل ذيل مزدوج أو ذيل يظهر في اتجاه معاكس للمراقب على الأرض. ويمكن استخدام التحليل الطيفي للكشف عن تركيب مكونات سحابة الغبار والغاز للمذنب.

وختم إيسمونت حديثه قائلا: "من منظور العلوم الأساسية، يمثل هذا المذنب دائما إضافة قيمة، لأنه يساعدنا على فهم تطور النظام الشمسي بشكل أفضل، بما في ذلك أصوله وتطوره، والتنبؤ بما سيحدث لاحقا. لذلك، يُعتبر C/2026 A1 جرما سماويا ممتازا يسمح لنا بتوسيع معرفتنا بالنظام الشمسي". (روسيا اليوم) 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24