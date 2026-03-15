تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

Ulefone تطلق هاتفا مصفحا مع كاميرات رؤية ليلية

Lebanon 24
15-03-2026 | 10:50
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وبطارية كبيرة وجهّز بكاميرات رؤية ليلية، ليكون من أفضل الهواتف لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.
 
وحصل هاتف RugKing 5 Pro على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار IP68/IP69K ، محمي بطبقات من المعدن والمطاط والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، واتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاد الهيكل (179/85/26.5) ملم، ووزنه 629 غ.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1080/2460) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
 
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+20) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الليلي، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Unisoc T7250، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

دعمته Ulefone أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّدته ببطارية عملاقة بسعة 20000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم) 
روسيا اليوم

مار ال

روسيا

ابيكس

بلاست

سوميا

درويد

بيرة

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24