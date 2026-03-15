Ulefone تطلق هاتفا مصفحا مع كاميرات رؤية ليلية

أعلنت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وبطارية كبيرة وجهّز بكاميرات رؤية ليلية، ليكون من أفضل الهواتف لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

وحصل هاتف RugKing 5 Pro على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار IP68/IP69K ، محمي بطبقات من المعدن والمطاط والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، واتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاد الهيكل (179/85/26.5) ملم، ووزنه 629 غ.



شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1080/2460) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+20) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الليلي، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Unisoc T7250، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.



دعمته Ulefone أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّدته ببطارية عملاقة بسعة 20000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)