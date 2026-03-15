هل هاتفك أندرويد بطيء؟ استخدم "وضع الأمان" لتشخيص المشكلة بسرعة

يعاني كثير من مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد من مشكلة البطء المفاجئ أو توقف التطبيقات، وهو أمر قد يدفع البعض للتفكير في شراء هاتف جديد.



لكن خبراء التقنية يشيرون إلى أن هناك ميزة بسيطة مدمجة في النظام يمكن أن تساعد في تشخيص المشكلة وإصلاحها بسرعة، وهي ميزة وضع الأمان Safe Mode.



وضع الأمان هو حالة تشغيل خاصة في نظام أندرويد يتم فيها تشغيل الهاتف باستخدام التطبيقات الأساسية للنظام فقط، بينما يتم تعطيل جميع التطبيقات التي قام المستخدم بتثبيتها.



والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن تطبيق خارجي أم عن النظام نفسه.



وعند تشغيل الهاتف في هذا الوضع، يتم إيقاف تشغيل التطبيقات الإضافية مؤقتًا، ما يسمح للمستخدم بمراقبة أداء الجهاز من دون تأثير البرامج الأخرى.



فإذا عاد الهاتف للعمل بشكل طبيعي في هذا الوضع، فهذا يعني غالبًا أن أحد التطبيقات هو سبب البطء أو الأعطال.



وينصح باستخدام وضع الأمان في عدة حالات، أبرزها عند بطء الهاتف بشكل ملحوظ وتعطل التطبيقات أو إغلاقها بشكل مفاجئ.



كذلك، يمكن استخدام هذا الوضع عند نفاد البطارية بسرعة غير طبيعية وظهور إعلانات مزعجة أو سلوك غير طبيعي في الهاتف.



ويؤكد خبراء التقنية أن هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما يشك المستخدم في أن تطبيقًا حديث التثبيت هو السبب في المشكلة.



يمكن تفعيل وضع الأمان على معظم هواتف أندرويد عبر خطوات بسيطة. للقيام بذلك اضغط مطولًا على زر التشغيل حتى تظهر قائمة الطاقة.



الآن سيظهر خيار إعادة التشغيل في وضع الأمان. اضغط على هذا الخيار ليتم الهاتف في هذا الوضع.



وبعد إعادة التشغيل، سيظهر على الشاشة مؤشر يشير إلى أن الهاتف يعمل في وضع الأمان.



وإذا لاحظت أن الهاتف يعمل بسرعة وبشكل طبيعي في هذا الوضع، فمن المرجح أن أحد التطبيقات الخارجية يسبب المشكلة.



وفي هذه الحالة يُنصح بحذف التطبيقات التي تم تثبيتها مؤخرًا، أو تلك التي تستهلك موارد الجهاز بشكل كبير.



أما إذا استمرت المشكلة حتى في وضع الأمان، فقد تكون مرتبطة بالنظام نفسه أو بخلل في العتاد، وهو ما قد يتطلب تحديث النظام أو فحص الجهاز لدى مختصين.

على الرغم من فاعلية وضع الأمان في كشف مصدر المشكلة، فإنه يُعد أداة تشخيصية أكثر من كونه حلًا نهائيًا.



لذلك يحتاج المستخدم بعد اكتشاف السبب إلى إزالة التطبيق المسبب أو إجراء خطوات إضافية لتحسين أداء الهاتف.



فبالنسبة لكثير من المستخدمين، قد يكون تشغيل وضع الأمان أول خطوة بسيطة تعيد الهاتف للعمل بكفاءة من دون الحاجة إلى استبداله.



