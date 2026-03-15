آبل تستعد لأول آيفون قابل للطي.. تسريبات تكشف الميزات المذهلة

تتزايد التسريبات والشائعات حول أول هاتف قابل للطي من شركة Apple، والذي قد يمثل خطوة كبيرة للشركة في سوق الهواتف الذكية، وعلى الرغم من أن شركات مثل جوجل وغيرها سبقت آبل في هذا المجال، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هاتف آيفون القابل للطي قد يأتي بمجموعة من المزايا المتطورة التي قد تعيد تشكيل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.

أبرز الميزات المتوقعة لأول آيفون قابل للطي



1. تصميم قابل للطي مثل الكتاب

تشير التسريبات ، إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم يشبه الكتاب، مع شاشة داخلية كبيرة تقارب 7.8 بوصة وشاشة خارجية حوالي 5.5 بوصة.



2. شاشة بتجعد شبه غير مرئى



واحدة من أكبر مشكلات الهواتف القابلة للطي هي التجعد في منتصف الشاشة، لكن آبل قد تقدم شاشة بتجعد أقل وضوحًا مقارنة بالهواتف المنافسة، ما يمنح تجربة مشاهدة أفضل.



3. نظام iOS مخصص للهواتف القابلة للطي



من المتوقع ، أن يعمل الهاتف بنسخة مطورة من نظام iOS 27 مصممة خصيصًا للهواتف القابلة للطي، مع دعم تشغيل تطبيقين جنبًا إلى جنب وتحسينات في تعدد المهام.



4. كاميرا سيلفي بثقب في الشاشة



بدلاً من الكاميرا أسفل الشاشة، قد تعتمد آبل على ثقب صغير في الشاشة للكاميرا الأمامية، مع واجهة تفاعلية تشبه Dynamic Island حول الكاميرا.



5. معالج قوي للغاية



يتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Apple A20 Pro المبني بتقنية 2 ، ما يوفر أداء أسرع وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.



6. الاعتماد على بصمة Touch ID



بدلاً من تقنية التعرف على الوجه Face ID، قد يستخدم الهاتف مستشعر بصمة جانبي Touch ID لسهولة فتح الهاتف أثناء الطي.



7. مفصلة قوية من المعدن السائل



قد تستخدم آبل مادة المعدن السائل في المفصلة لزيادة المتانة وطول عمر الهاتف، مع هيكل مصنوع من التيتانيوم والألومنيوم لتحقيق توازن بين القوة والوزن.



8. بطارية كبيرة نسبيًا



التوقعات تشير إلى بطارية بسعة تتراوح بين 5000 و5500 مللي أمبير، ما قد يوفر عمر بطارية جيد رغم الشاشة الكبيرة.



9. سعر مرتفع وإطلاق في 2026



تشير معظم التوقعات إلى أن الهاتف قد يُعلن عنه في خريف 2026 مع سلسلة 18، بسعر قد يصل إلى 2000 دولار تقريبًا.



وإذا صحت هذه التسريبات، فقد يكون أول آيفون قابل للطي خطوة كبيرة لشركة آبل في عالم الهواتف الذكية، وقد يرفع مستوى المنافسة مع الأجهزة القابلة للطي من الشركات الأخرى.

