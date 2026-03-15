تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
آبل تستعد لأول آيفون قابل للطي.. تسريبات تكشف الميزات المذهلة

Lebanon 24
15-03-2026 | 17:04
A-
A+

آبل تستعد لأول آيفون قابل للطي.. تسريبات تكشف الميزات المذهلة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتزايد التسريبات والشائعات حول أول هاتف قابل للطي من شركة Apple، والذي قد يمثل خطوة كبيرة للشركة في سوق الهواتف الذكية، وعلى الرغم من أن شركات مثل جوجل وغيرها سبقت آبل في هذا المجال، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هاتف آيفون القابل للطي قد يأتي بمجموعة من المزايا المتطورة التي قد تعيد تشكيل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.
أبرز الميزات المتوقعة لأول آيفون قابل للطي
 
1. تصميم قابل للطي مثل الكتاب
تشير التسريبات ، إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم يشبه الكتاب،  مع شاشة داخلية كبيرة تقارب 7.8 بوصة وشاشة خارجية حوالي 5.5 بوصة.

2. شاشة بتجعد شبه غير مرئى

واحدة من أكبر مشكلات الهواتف القابلة للطي هي التجعد في منتصف الشاشة، لكن آبل قد تقدم شاشة بتجعد أقل وضوحًا مقارنة بالهواتف المنافسة، ما يمنح تجربة مشاهدة أفضل.

3.  نظام iOS مخصص للهواتف القابلة للطي

من المتوقع ، أن يعمل الهاتف بنسخة مطورة من نظام iOS 27 مصممة خصيصًا للهواتف القابلة للطي، مع دعم تشغيل تطبيقين جنبًا إلى جنب وتحسينات في تعدد المهام.

4.  كاميرا سيلفي بثقب في الشاشة

بدلاً من الكاميرا أسفل الشاشة، قد تعتمد آبل على ثقب صغير في الشاشة للكاميرا الأمامية، مع واجهة تفاعلية تشبه Dynamic Island حول الكاميرا.

5. معالج قوي للغاية

يتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Apple A20 Pro المبني بتقنية 2 نانومتر، ما يوفر أداء أسرع وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

6.  الاعتماد على بصمة Touch ID

بدلاً من تقنية التعرف على الوجه Face ID، قد يستخدم الهاتف مستشعر بصمة جانبي Touch ID لسهولة فتح الهاتف أثناء الطي.

7. مفصلة قوية من المعدن السائل

قد تستخدم آبل مادة المعدن السائل في المفصلة لزيادة المتانة وطول عمر الهاتف، مع هيكل مصنوع من التيتانيوم والألومنيوم لتحقيق توازن بين القوة والوزن.

8. بطارية كبيرة نسبيًا

التوقعات تشير إلى بطارية بسعة تتراوح بين 5000 و5500 مللي أمبير، ما قد يوفر عمر بطارية جيد رغم الشاشة الكبيرة.

9. سعر مرتفع وإطلاق في 2026

تشير معظم التوقعات إلى أن الهاتف قد يُعلن عنه في خريف 2026 مع سلسلة iphone 18، بسعر قد يصل إلى 2000 دولار تقريبًا.

وإذا صحت هذه التسريبات، فقد يكون أول آيفون قابل للطي خطوة كبيرة لشركة آبل في عالم الهواتف الذكية، وقد يرفع مستوى المنافسة مع الأجهزة القابلة للطي من الشركات الأخرى.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-03-15
Lebanon24
13:33 | 2026-03-15
Lebanon24
10:50 | 2026-03-15
Lebanon24
08:12 | 2026-03-15
Lebanon24
03:00 | 2026-03-15
Lebanon24
00:00 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24