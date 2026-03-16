Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

"MacBook Neo" الأسهل إصلاحاً.. لكن الطريق لا يزال غير مثالي

Lebanon 24
16-03-2026 | 01:50
MacBook Neo الأسهل إصلاحاً.. لكن الطريق لا يزال غير مثالي
أظهر تفكيك أجراه موقع iFixit أن جهاز MacBook Neo يتضمن تحسينات ملحوظة في سهولة الإصلاح، أبرزها التخلي عن ممارسات "تجميع القطع"، واعتماد لوحة مفاتيح قابلة للتركيب بالبراغي، إلى جانب خيارات أكثر مباشرة لاستبدالها.

ويُعد الجهاز، الذي طُرح الأسبوع الماضي بسعر 600 دولار، الأقل سعراً في فئة حواسيب أبل المحمولة، كما وصفه iFixit بأنه الأكثر قابلية للإصلاح بين أجهزة MacBook، خصوصاً مع بطارية قابلة للفك والتركيب، رغم أن إزالتها لا تزال معقدة بسبب احتوائها على 18 برغياً.

كما أشار التقرير إلى أن أبل تبدو أقرب إلى السماح باستبدال لوحة المفاتيح من دون تغيير الغطاء العلوي بالكامل، إلا أن iFixit منح الجهاز 6 من 10 فقط في سهولة الإصلاح، وهي أفضل نتيجة لماك بوك حتى الآن، لكنها لا تزال بعيدة عن الأجهزة الأكثر ملاءمة للإصلاح الذاتي. (PC MAG)
