تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"MacBook Neo" الأسهل إصلاحاً.. لكن الطريق لا يزال غير مثالي
Lebanon 24
16-03-2026
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر تفكيك أجراه موقع iFixit أن جهاز MacBook Neo يتضمن تحسينات ملحوظة في سهولة الإصلاح، أبرزها التخلي عن ممارسات "تجميع القطع"، واعتماد لوحة مفاتيح قابلة للتركيب بالبراغي، إلى جانب خيارات أكثر مباشرة لاستبدالها.
ويُعد الجهاز، الذي طُرح الأسبوع الماضي بسعر 600 دولار، الأقل سعراً في فئة حواسيب أبل المحمولة، كما وصفه iFixit بأنه الأكثر قابلية للإصلاح بين أجهزة MacBook، خصوصاً مع بطارية قابلة للفك والتركيب، رغم أن إزالتها لا تزال معقدة بسبب احتوائها على 18 برغياً.
كما أشار التقرير إلى أن أبل تبدو أقرب إلى السماح باستبدال لوحة المفاتيح من دون تغيير الغطاء العلوي بالكامل، إلا أن iFixit منح الجهاز 6 من 10 فقط في سهولة الإصلاح، وهي أفضل نتيجة لماك بوك حتى الآن، لكنها لا تزال بعيدة عن الأجهزة الأكثر ملاءمة للإصلاح الذاتي. (PC MAG)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24