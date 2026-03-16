خلل في أجهزة سامسونغ بعد تحديث ويندوز

أوضحت أن بعض أجهزة فقدت القدرة على الوصول إلى القرص C بعد تثبيت التحديث الأمني لشهر شباط 2026 KB5077181 والتحديثات اللاحقة، ما أدى إلى ظهور رسالة تفيد بأن الوصول مرفوض، وتعطّل تشغيل عدد من التطبيقات مثل وتطبيقات Office والمتصفحات وأدوات النظام.



وبحسب مايكروسوفت، تبين بعد التحقيق مع سامسونغ أن السبب لا يرتبط بتحديثات نفسها، بل بمشكلة في تطبيق Samsung Connect المثبت على بعض الأجهزة، وخصوصاً من فئة Galaxy Book 4 وبعض الحواسيب المكتبية التي تعمل بنظام ويندوز 11 بالإصدارين 24H2 و25H2.



وأضافت الشركة أن سامسونغ أزالت التطبيق مؤقتاً من متجر مايكروسوفت، ثم أعادت نشر نسخة سابقة مستقرة منه لمنع تكرار المشكلة على أجهزة أخرى، فيما لا تزال خيارات استعادة الأجهزة المتضررة محدودة، ويستمر العمل بين الشركتين لإيجاد حل.

