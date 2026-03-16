Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خلل في أجهزة سامسونغ بعد تحديث ويندوز
Lebanon 24
16-03-2026
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت
مايكروسوفت
أن بعض أجهزة
سامسونغ
فقدت القدرة على الوصول إلى القرص C بعد تثبيت التحديث الأمني لشهر شباط 2026 KB5077181 والتحديثات اللاحقة، ما أدى إلى ظهور رسالة تفيد بأن الوصول مرفوض، وتعطّل تشغيل عدد من التطبيقات مثل
outlook
وتطبيقات Office والمتصفحات وأدوات النظام.
وبحسب مايكروسوفت، تبين بعد التحقيق مع سامسونغ أن السبب لا يرتبط بتحديثات
ويندوز
نفسها، بل بمشكلة في تطبيق Samsung
galaxy
Connect المثبت على بعض الأجهزة، وخصوصاً من فئة Galaxy Book 4 وبعض الحواسيب المكتبية التي تعمل بنظام ويندوز 11 بالإصدارين 24H2 و25H2.
وأضافت الشركة أن سامسونغ أزالت التطبيق مؤقتاً من متجر مايكروسوفت، ثم أعادت نشر نسخة سابقة مستقرة منه لمنع تكرار المشكلة على أجهزة أخرى، فيما لا تزال خيارات استعادة الأجهزة المتضررة محدودة، ويستمر العمل بين الشركتين لإيجاد حل.
Advertisement
Advertisement
