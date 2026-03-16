تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

خلل في أجهزة سامسونغ بعد تحديث ويندوز

Lebanon 24
16-03-2026 | 04:54
A-
A+
خلل في أجهزة سامسونغ بعد تحديث ويندوز
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضحت مايكروسوفت أن بعض أجهزة سامسونغ فقدت القدرة على الوصول إلى القرص C بعد تثبيت التحديث الأمني لشهر شباط 2026 KB5077181 والتحديثات اللاحقة، ما أدى إلى ظهور رسالة تفيد بأن الوصول مرفوض، وتعطّل تشغيل عدد من التطبيقات مثل outlook وتطبيقات Office والمتصفحات وأدوات النظام.
وبحسب مايكروسوفت، تبين بعد التحقيق مع سامسونغ أن السبب لا يرتبط بتحديثات ويندوز نفسها، بل بمشكلة في تطبيق Samsung galaxy Connect المثبت على بعض الأجهزة، وخصوصاً من فئة Galaxy Book 4 وبعض الحواسيب المكتبية التي تعمل بنظام ويندوز 11 بالإصدارين 24H2 و25H2.

وأضافت الشركة أن سامسونغ أزالت التطبيق مؤقتاً من متجر مايكروسوفت، ثم أعادت نشر نسخة سابقة مستقرة منه لمنع تكرار المشكلة على أجهزة أخرى، فيما لا تزال خيارات استعادة الأجهزة المتضررة محدودة، ويستمر العمل بين الشركتين لإيجاد حل.
مواضيع ذات صلة
خلل في إيقاف تشغيل نظام التشغيل ويندوز 11.. وتحديث طارئ من مايكروسوفت
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خلل تقني في Gmail يؤدي إلى انهيار فلاتر الرسائل الترويجية والتحديثات
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أول أجهزة سامسونغ تدعم ميزة غوغل لكشف المكالمات الاحتيالية.. تعرفوا عليه
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ملايين المشتركين مُطالبون بتحديث أجهزتهم للحفاظ على خدمة نتفليكس
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مايكروسوفت

outlook

galaxy

سامسون

سامسو

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-03-16
Lebanon24
04:41 | 2026-03-16
Lebanon24
01:50 | 2026-03-16
Lebanon24
00:00 | 2026-03-16
Lebanon24
17:04 | 2026-03-15
Lebanon24
15:43 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24