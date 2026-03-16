Najib Mikati
Advertisement

غوغل تتبعك أكثر مما تتخيل.. 5 إعدادات سرية في هاتفك "غيّرها فوراً"!

Lebanon 24
16-03-2026 | 09:29
غوغل تتبعك أكثر مما تتخيل.. 5 إعدادات سرية في هاتفك غيّرها فوراً!
أصبح تطبيق "خرائط غوغل" جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إلا أنه يجمع كمية بيانات تتجاوز مجرد تحديد المواقع، مما يثير مخاوف الخصوصية. ولحماية بياناتك، تبرز 5 إعدادات أساسية يجب مراجعتها وتغييرها فوراً:

أولاً، "سجل المواقع"؛ حيث يقوم التطبيق بتخزين الأماكن التي زرتها بدقة، ويُفضل تفعيل ميزة "الحذف التلقائي" كل 3 أشهر.
 
ثانياً، "الجدول الزمني" الذي يرسم مسار تحركاتك اليومية، ويمكن إيقافه لضمان عدم تتبع خطواتك التاريخية.
 
ثالثاً، "مشاركة الموقع"؛ إذ يجب التأكد من عدم بقاء هذه الميزة مفعلة مع أشخاص لا تحتاج لمشاركة موقعك معهم بشكل دائم.
 
رابعاً، "تخصيص الإعلانات" بناءً على المواقع الجغرافية، وهو ما يمكن تقييده من إعدادات الحساب.
 
وأخيراً، "الوصول إلى الكاميرا والميكروفون"، حيث يُنصح بحصر الصلاحيات فقط أثناء استخدام التطبيق.

تعد هذه الخطوات ضرورية للحد من قدرة التطبيق على تتبعك "أكثر مما تعتقد"، مما يمنحك سيطرة أكبر على أمنك الرقمي ومعلوماتك الخاصة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"غوغل" حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر "غوغل بلاي"
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لحماية خصوصيتكم.. إعداد خفي من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
5 ميزات خفية في غوغل كروم تعزز إنتاجيتك في 2026
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تجعل اتصال البلوتوث على هاتفك أندرويد أكثر استقرارًا؟
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-03-16
Lebanon24
09:00 | 2026-03-16
Lebanon24
05:55 | 2026-03-16
Lebanon24
04:54 | 2026-03-16
Lebanon24
04:41 | 2026-03-16
Lebanon24
01:50 | 2026-03-16
