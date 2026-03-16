غوغل تتبعك أكثر مما تتخيل.. 5 إعدادات سرية في هاتفك "غيّرها فوراً"!

أصبح تطبيق "خرائط " جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إلا أنه يجمع كمية بيانات تتجاوز مجرد تحديد المواقع، مما يثير مخاوف الخصوصية. ولحماية بياناتك، تبرز 5 إعدادات أساسية يجب مراجعتها وتغييرها فوراً:



أولاً، "سجل المواقع"؛ حيث يقوم التطبيق بتخزين الأماكن التي زرتها بدقة، ويُفضل تفعيل ميزة "الحذف التلقائي" كل 3 أشهر.

ثانياً، "الجدول " الذي يرسم مسار تحركاتك اليومية، ويمكن إيقافه لضمان عدم تتبع خطواتك التاريخية.

ثالثاً، "مشاركة الموقع"؛ إذ يجب التأكد من عدم بقاء هذه الميزة مفعلة مع أشخاص لا تحتاج لمشاركة موقعك معهم بشكل دائم.

رابعاً، "تخصيص الإعلانات" بناءً على المواقع الجغرافية، وهو ما يمكن تقييده من إعدادات الحساب.

وأخيراً، "الوصول إلى الكاميرا والميكروفون"، حيث يُنصح بحصر الصلاحيات فقط أثناء استخدام التطبيق.



تعد هذه الخطوات ضرورية للحد من قدرة التطبيق على تتبعك "أكثر مما تعتقد"، مما يمنحك سيطرة أكبر على أمنك الرقمي ومعلوماتك الخاصة.



