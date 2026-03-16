رغم الطلب المرتفع… سامسونغ تدرس إيقاف بيع هاتفها الثلاثي الطي

تدرس شركة " " إيقاف بيع هاتفها الطموح Samsung Z TriFold بعد أشهر قليلة فقط من طرحه في الأسواق، وذلك رغم الإقبال الكبير عليه من المستخدمين.



وكانت الشركة قد أطلقت الهاتف لأول مرة في قبيل نهاية عام 2025، قبل أن توفره لاحقاً في عدد محدود من الأسواق، من بينها والصين وتايوان وسنغافورة والإمارات.



طلب مرتفع وكميات محدودة



ورغم الاهتمام الواسع بالجهاز، تشير التقارير إلى أن "سامسونغ" طرحت أعداداً قليلة جداً منه.

ففي الجنوبية لم يتجاوز عدد الوحدات المتاحة عند الإطلاق ما بين 3 و4 آلاف جهاز، فيما قُدّرت الكميات المخصصة للأسواق العالمية بنحو 20 إلى 30 ألف وحدة فقط.



وللمقارنة، تلقت الشركة أكثر من مليون طلب مسبق على هاتفي

Samsung Galaxy Z Fold 7 وSamsung Galaxy Z Flip 7.



وبحسب التقارير، كانت دفعات الهاتف الثلاثي الطي تنفد خلال دقائق من طرحها على موقع "سامسونغ"، ووصل الأمر إلى إعادة بيع الجهاز عبر مواقع التجارة بأسعار تقارب ثلاثة أضعاف سعره الأصلي.



لماذا تفكر "سامسونغ" في إيقافه؟



على خلاف ما قد يُعتقد، لا يعود السبب إلى ضعف الطلب، بل إلى عاملين رئيسيين بحسب مصادر في القطاع:



الجهاز صُمّم أساساً لاستعراض القدرات التقنية للشركة أكثر من كونه منتجاً لتحقيق أرباح مباشرة.



ارتفاع تكاليف التصنيع، خصوصاً أسعار مكونات مثل DRAM والرقائق وذاكرة NAND، ما يجعل تحقيق هامش ربح من الهاتف أمراً صعباً.



احتمال توقفه في أكثر من سوق



وتشير التقارير إلى أن قرار وقف البيع قد لا يقتصر على كوريا الجنوبية، إذ يُتوقع أن تتوقف المبيعات في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة فور نفاد المخزون الحالي.



منافسة قوية في سوق الهواتف القابلة للطي



يأتي هذا الهاتف بعد أن قدمت " " أول هاتف ثلاثي الطي في العالم Huawei Mate XT عام 2024، ما أشعل المنافسة في قطاع الهواتف القابلة للطي.



وفي المقابل، تستعد "سامسونغ" لإطلاق جيل جديد من أجهزتها، من بينها

Samsung Galaxy Z Flip 8 وSamsung Galaxy Z Fold 8، إضافة إلى جهاز قابل للطي بتصميم أعرض.



ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة حتى الآن حول إصدار جديد من TriFold، فإن الإقبال الكبير على النسخة الأولى قد يدفع الشركة إلى إعادة التجربة مستقبلاً. (العربية)

