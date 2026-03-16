تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رغم الطلب المرتفع… سامسونغ تدرس إيقاف بيع هاتفها الثلاثي الطي

Lebanon 24
16-03-2026 | 17:26
A-
A+
رغم الطلب المرتفع… سامسونغ تدرس إيقاف بيع هاتفها الثلاثي الطي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تدرس شركة "سامسونغ" إيقاف بيع هاتفها الطموح Samsung galaxy Z TriFold بعد أشهر قليلة فقط من طرحه في الأسواق، وذلك رغم الإقبال الكبير عليه من المستخدمين.

وكانت الشركة قد أطلقت الهاتف لأول مرة في كوريا الجنوبية قبيل نهاية عام 2025، قبل أن توفره لاحقاً في عدد محدود من الأسواق، من بينها الولايات المتحدة والصين وتايوان وسنغافورة والإمارات.

طلب مرتفع وكميات محدودة

ورغم الاهتمام الواسع بالجهاز، تشير التقارير إلى أن "سامسونغ" طرحت أعداداً قليلة جداً منه.
ففي كوريا الجنوبية لم يتجاوز عدد الوحدات المتاحة عند الإطلاق ما بين 3 و4 آلاف جهاز، فيما قُدّرت الكميات المخصصة للأسواق العالمية بنحو 20 إلى 30 ألف وحدة فقط.

وللمقارنة، تلقت الشركة أكثر من مليون طلب مسبق على هاتفي
Samsung Galaxy Z Fold 7 وSamsung Galaxy Z Flip 7.

وبحسب التقارير، كانت دفعات الهاتف الثلاثي الطي تنفد خلال دقائق من طرحها على موقع "سامسونغ"، ووصل الأمر إلى إعادة بيع الجهاز عبر مواقع التجارة بأسعار تقارب ثلاثة أضعاف سعره الأصلي.

لماذا تفكر "سامسونغ" في إيقافه؟

على خلاف ما قد يُعتقد، لا يعود السبب إلى ضعف الطلب، بل إلى عاملين رئيسيين بحسب مصادر في القطاع:

الجهاز صُمّم أساساً لاستعراض القدرات التقنية للشركة أكثر من كونه منتجاً لتحقيق أرباح مباشرة.

ارتفاع تكاليف التصنيع، خصوصاً أسعار مكونات مثل DRAM والرقائق وذاكرة NAND، ما يجعل تحقيق هامش ربح من الهاتف أمراً صعباً.

احتمال توقفه في أكثر من سوق

وتشير التقارير إلى أن قرار وقف البيع قد لا يقتصر على كوريا الجنوبية، إذ يُتوقع أن تتوقف المبيعات في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة فور نفاد المخزون الحالي.

منافسة قوية في سوق الهواتف القابلة للطي

يأتي هذا الهاتف بعد أن قدمت "هواوي" أول هاتف ثلاثي الطي في العالم Huawei Mate XT عام 2024، ما أشعل المنافسة في قطاع الهواتف القابلة للطي.

وفي المقابل، تستعد "سامسونغ" لإطلاق جيل جديد من أجهزتها، من بينها
Samsung Galaxy Z Flip 8 وSamsung Galaxy Z Fold 8، إضافة إلى جهاز قابل للطي بتصميم أعرض.

ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة حتى الآن حول إصدار جديد من TriFold، فإن الإقبال الكبير على النسخة الأولى قد يدفع الشركة إلى إعادة التجربة مستقبلاً. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 03:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ توسع سلسلة هواتفها القابلة للطي مع طراز جديد
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 03:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"أونور" تستعد لإطلاق هاتف Magic V6 القابل للطي
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 03:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن شاهد عيان: الحكومة القطرية ترسل تحذيرات عبر الهواتف المحمولة من تهديد مرتفع
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 03:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:12 | 2026-03-16
Lebanon24
11:43 | 2026-03-16
Lebanon24
09:29 | 2026-03-16
Lebanon24
09:00 | 2026-03-16
Lebanon24
05:55 | 2026-03-16
Lebanon24
04:54 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24