مفاجأة.. أصبح بإمكانك الدردشة مع أشخاص خارج تطبيق واتساب

بدأ تطبيق المراسلة بطرح ميزة جديدة لبعض المستخدمين، تسمح بدعوة أشخاص إلى محادثة خاصة تُعرف باسم "Guest Chat" أو "محادثة الضيوف"، وهي ميزة تتيح التواصل مع أشخاص لا يملكون حسابًا على التطبيق.



وتُمكّن هذه الخاصية أي مستخدم من إرسال رابط آمن يتيح للطرف الآخر الدخول إلى المحادثة عبر المتصفح، من دون الحاجة إلى إنشاء حساب على واتساب، وذلك من خلال فتح الرابط الذي يشاركه شخص مسجّل في التطبيق.



كيف تعمل الميزة؟



يمكن للمستخدم إنشاء رابط الدعوة مباشرة من خيار "دعوة صديق" أو من أسفل قائمة جهات الاتصال، وفق ما أورده موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب.

بعد ذلك يمكن إرسال الرابط عبر رسالة نصية، أو نسخه ومشاركته عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات مراسلة أخرى.



وعند استلام الرابط، يستطيع الطرف الآخر فتحه من الهاتف أو الكمبيوتر والانضمام إلى المحادثة كضيف. وبعد فتح الرابط، يُعرض عليه خياران: تنزيل واتساب أو المتابعة كضيف، وعند اختيار الخيار الثاني تُفتح المحادثة عبر واتساب ويب داخل المتصفح.



ورغم أن صاحب الحساب هو من ينشئ الرابط، فإن الضيف هو من يبدأ المحادثة فعليًا، ويظهر داخل الدردشة وصف "ضيف" في الشريط العلوي للدلالة على أن المستخدم غير مسجّل في التطبيق.



تشفير كامل للمحادثات



أوضح واتساب أن محادثات الضيوف محمية بتشفير شامل بين الطرفين، ما يعني أن محتوى الرسائل لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل المشاركين في المحادثة، حتى من قِبل واتساب نفسه.



وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل التواصل مع أشخاص لا يملكون حسابًا على التطبيق، كما قد تساعد في تعريف مستخدمين جدد بالخدمة قبل إنشاء حساب كامل.



ميزات محدودة



بسبب كونها مخصصة للاستخدام المؤقت، تأتي محادثات الضيوف بإمكانات محدودة، إذ لا تدعم:



المحادثات الجماعية



إرسال الصور والفيديوهات أو المستندات



الملصقات والرسائل الصوتية



المكالمات الصوتية أو المرئية



كما أن الوصول مخصص للمراسلة النصية الأساسية فقط.



مدة صلاحية المحادثة



تنتهي صلاحية محادثة الضيف تلقائيًا بعد 10 أيام من عدم النشاط، وفي هذه الحالة يجب إنشاء رابط جديد لمتابعة التواصل مع الشخص نفسه.



وقد لا تصل إشعارات الرسائل الجديدة إلى الضيوف، لذلك يُنصح بالتحقق من المحادثة يدويًا لتفادي تفويت أي رسائل.



موعد التوفر



الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي واتساب الذين ثبتوا أحدث إصدار من التطبيق على iOS وأندرويد، حيث يجري اختبارها قبل طرحها على نطاق أوسع، من دون إعلان موعد رسمي لإتاحتها لجميع المستخدمين حتى الآن. (العربية)



Advertisement