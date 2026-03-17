متفرقات
رغم فائدتها الكبيرة.. لماذا تخلت شركات الهواتف عن هذه الخصائص الـ 5؟
Lebanon 24
17-03-2026
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير تقني بأن التطور المتسارع في صناعة الهواتف الذكية أدى إلى تخلي الشركات المصنعة لنظام "أندرويد" عن عدة مزايا كانت تعتبر أساسية، رغم فوائدها العملية الكبيرة للمستخدمين.
وتصدرت هذه المزايا البطاريات القابلة للإزالة، التي كانت تتيح للمستخدم استبدال البطارية بسهولة دون الحاجة لمراكز صيانة، تلاها منفذ سماعات الرأس (3.5 ملم) الذي اختفى لصالح السماعات اللاسلكية، مما أجبر المستخدمين على الاعتماد على المحولات أو تقنية البلوتوث.
كما شملت القائمة فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية (MicroSD)، حيث اتجهت الشركات لزيادة مساحات التخزين الداخلية بأسعار أعلى، إضافة إلى اختفاء ضوء التنبيهات (LED) الذي كان يمنح المستخدم إشارة بصرية عن الرسائل الفائتة دون الحاجة لفتح الشاشة، وأخيراً مستشعر الأشعة تحت الحمراء (IR Blaster) الذي كان يحول الهاتف إلى جهاز تحكم عن بُعد للأجهزة المنزلية.
وخلص التقرير إلى أن غياب هذه المزايا يأتي في إطار سعي الشركات لتقديم تصميمات أنحف وأكثر مقاومة للماء، وتعزيز مبيعات الملحقات الإضافية.
مواضيع ذات صلة
تعرفوا إلى أبرز صواريخ إيران.. هذه قوتها وخصائصها
Lebanon 24
تعرفوا إلى أبرز صواريخ إيران.. هذه قوتها وخصائصها
17/03/2026 20:19:12
17/03/2026 20:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تخلّى ترامب عن "قسد" في سوريا؟
Lebanon 24
لماذا تخلّى ترامب عن "قسد" في سوريا؟
17/03/2026 20:19:12
17/03/2026 20:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان: لبنان عربي الهوية والانتماء ولن يتخلى عن أشقائه العرب رغم كل الظروف
Lebanon 24
دريان: لبنان عربي الهوية والانتماء ولن يتخلى عن أشقائه العرب رغم كل الظروف
17/03/2026 20:19:12
17/03/2026 20:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غانتس: لن أتخلى عن المسؤولية رغم تهديد الاعتزال
Lebanon 24
غانتس: لن أتخلى عن المسؤولية رغم تهديد الاعتزال
17/03/2026 20:19:12
17/03/2026 20:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
اشتريت "ماك" جديداً؟.. 5 خطوات لا تهملها فور تشغيله
Lebanon 24
اشتريت "ماك" جديداً؟.. 5 خطوات لا تهملها فور تشغيله
09:54 | 2026-03-17
17/03/2026 09:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ثغرات في الكاميرات الحرارية قد تضلّل الطائرات المسيّرة والمركبات الذاتية
Lebanon 24
ثغرات في الكاميرات الحرارية قد تضلّل الطائرات المسيّرة والمركبات الذاتية
06:00 | 2026-03-17
17/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع فضائي ضخم لتجاوز قيود مراكز البيانات التقليدية
Lebanon 24
مشروع فضائي ضخم لتجاوز قيود مراكز البيانات التقليدية
02:51 | 2026-03-17
17/03/2026 02:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. أصبح بإمكانك الدردشة مع أشخاص خارج تطبيق واتساب
Lebanon 24
مفاجأة.. أصبح بإمكانك الدردشة مع أشخاص خارج تطبيق واتساب
00:00 | 2026-03-17
17/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الطلب المرتفع… سامسونغ تدرس إيقاف بيع هاتفها الثلاثي الطي
Lebanon 24
رغم الطلب المرتفع… سامسونغ تدرس إيقاف بيع هاتفها الثلاثي الطي
17:26 | 2026-03-16
16/03/2026 05:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
05:13 | 2026-03-17
17/03/2026 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
06:07 | 2026-03-17
17/03/2026 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة من زمن نصرالله.. "حزب الله" يستخدمها الآن
Lebanon 24
خطة من زمن نصرالله.. "حزب الله" يستخدمها الآن
14:20 | 2026-03-16
16/03/2026 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
17/03/2026 08:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة عائلة لبنانية قتلتها إسرائيل.. الغارة حصلت وقت الإفطار!
Lebanon 24
قصة عائلة لبنانية قتلتها إسرائيل.. الغارة حصلت وقت الإفطار!
17:00 | 2026-03-16
16/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:54 | 2026-03-17
اشتريت "ماك" جديداً؟.. 5 خطوات لا تهملها فور تشغيله
06:00 | 2026-03-17
ثغرات في الكاميرات الحرارية قد تضلّل الطائرات المسيّرة والمركبات الذاتية
02:51 | 2026-03-17
مشروع فضائي ضخم لتجاوز قيود مراكز البيانات التقليدية
00:00 | 2026-03-17
مفاجأة.. أصبح بإمكانك الدردشة مع أشخاص خارج تطبيق واتساب
17:26 | 2026-03-16
رغم الطلب المرتفع… سامسونغ تدرس إيقاف بيع هاتفها الثلاثي الطي
14:12 | 2026-03-16
بعد اكتشاف ثغرتين خطيرتين.. غوغل تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلًا لمتصفح كروم
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
17/03/2026 20:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
17/03/2026 20:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
17/03/2026 20:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
