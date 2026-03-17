تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

"عيون لا تنام".. كيف ترسم الأقمار الصناعية والدرونز خرائط الحروب الحديثة؟

Lebanon 24
17-03-2026 | 15:00
A-
A+
عيون لا تنام.. كيف ترسم الأقمار الصناعية والدرونز خرائط الحروب الحديثة؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعتمد أنظمة التجسس والمراقبة المتقدمة في الحروب الحديثة على تكامل تقنيات "الذكاء الاصطناعي" والبيانات الضخمة لتوفير رؤية شاملة وفورية لأرض المعركة، مما يمنح الجيوش قدرة فائقة على اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف بدقة متناهية.

وتعمل هذه الأنظمة من خلال شبكة معقدة تشمل الأقمار الصناعية ذات الرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR) القادر على التصوير عبر السحب وفي الظلام، والطائرات المسيرة (الدرونز) المزودة بمستشعرات حرارية وكهروبصرية متطورة.
 
كما تلعب أنظمة الاستخبارات الإشارية (SIGINT) دوراً حيوياً في اعتراض وتحليل الاتصالات المشفرة وتحديد مواقع انبعاثات الرادار المعادية، بينما تقوم خوارزميات التعلم الآلي بمعالجة هذه التدفقات الهائلة من المعلومات لتمييز الأنماط وتوقع تحركات العدو قبل وقوعها.

وتسعى الجيوش من خلال هذه التقنيات إلى تحقيق "الشفافية الكاملة" في الميدان، حيث يتم ربط جميع الوحدات القتالية بمنصة بيانات موحدة تسمح بتبادل المعلومات اللحظية، مما يقلل من "ضباب الحرب" ويزيد من فاعلية الضربات الجراحية مع تقليل المخاطر على القوات الصديقة.

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الجراح

القادر

مار ال

الفتح

الصن

درون

شام

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24