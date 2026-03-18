تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

ساعة جديدة من Oppo.. هذه ميزاتها

Lebanon 24
18-03-2026 | 02:11
A-
A+
ساعة جديدة من Oppo.. هذه ميزاتها
ساعة جديدة من Oppo.. هذه ميزاتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة Oppo ساعتها الذكية الجديدة التي جهّزتها بمواصفات وتقنيات تجعلها من أفضل الساعات التي يمكن الاعتماد عليها لمراقبة المؤشرات الصحية.

وأكثر ما يميز ساعة Oppo Watch X3 هو حصولها على مستشعرات متطورة تساعد المستخدم على قياس معدلات السكر في الدم، ومستشعرات لقياس معدلات ضغط الدم، مع برمجيات تنبه صاحب الساعة فورا في حال رصد تغيرات خطيرة في معدلات الضغط.

وجهّزت الساعة بمستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، وتطبيقات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط اليومي وعدد الخطوات التي يمشيها المستخدم يوميا.

وتميّزت عن ساعات Watch X2 التي أطلقت العام الماضي أيضا بهيكل أنحف وأخف وزنا، وأكثر متانة، إذ صنع هيكلها الأساسي من التيتانيوم الذي يستعمل في صناعة الطيران، كما حصلت على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68.

وتأتي الساعة بهيكل دائري قطره 4.47 ملم، وسماكته 11 ملم، ووزنه 43 غ، كما جهّزت بشاشة LTPO OLED بمقاس 1.5 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 3000 nits.

وتأتي هذه الميزات الجديدة بالإضافة إلى الميزات الموجودة في الجيل السابق من ساعات X2 مثل رسم مخطط كهربية القلب (ECG)، وقراءات صحة الأوعية الدموية، وتقييم جودة النوم مع الكشف عن انقطاع النفس أثناء النوم، ومستشعر درجة حرارة المعصم، بالإضافة إلى تطبيقات تساعد المستخدم على أداء أكثر من 100 نوع من التمارين الرياضية.(روسيا اليوم)
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24