روبوت يبحث عن الأشياء المفقودة داخل المنزل بدقة عالية!

في آخر ، تم ابتكار في جامعة ميونخ التقنية، مخصص للبحث عن الأشياء المفقودة داخل الأماكن المغلقة.



ويعتمد هذا الروبوت في أداء مهمته على معرفة مستمدة من الإنترنت، بالإضافة إلى خريطة مكانية دقيقة للمحيط الذي يعمل فيه.



وتم نشر هذا التطوير، الذي أنجزته أنجيلا شويليغ من مختبر Learning Systems and Robotics Lab في جامعة ميونخ التقنية، في مجلة IEEE Robotics and Automation Letters. ويبدو الروبوت في شكله وكأنه ممسحة على عجلات تعلوها كاميرا.



وللعثور على شيء مثل النظارات المنسية في المطبخ، يحتاج الروبوت أولا إلى استكشاف المكان وبناء خريطة ثلاثية الأبعاد للغرفة. فالكاميرا تلتقط صورا ثنائية الأبعاد، لكن كل بكسل في هذه الصورة يحتوي على معلومات عن العمق. ومن هذه البيانات تُبنى خريطة مكانية دقيقة للبيئة تصل دقتها إلى السنتيمتر، ويتم تحديثها باستمرار. إضافة إلى ذلك، يقوم الحاسوب المدمج في الروبوت بالتعرف على الأشياء في الصورة وتقييم أهميتها بالنسبة للإنسان.



وتقول البروفيسورة شويليغ:"لقد دربنا الروبوت على كيفية التعرف على محيطه. هدفنا هو تطوير روبوتات قادرة على التوجيه الذاتي في أي ظروف. وهذا الفهم الأساسي ضروري للروبوتات الشبيهة بالبشر في المصانع، أو روبوتات الرعاية في المنازل، وهو أمر مهم لجميع الروبوتات التي تعمل في مساحات متغيرة باستمرار".



وبهذه الطريقة، يستطيع الروبوت فهم أن الطاولة أو حافة النافذة هي أماكن مناسبة لوضع النظارات، في حين أن الموقد أو حوض ليسا كذلك.



وشرحت الباحثة أن النموذج اللغوي يستوعب العلاقات بين الأشياء، ويتم تحويل هذه المعلومات إلى لغة يفهمها الروبوت. وتظهر على الخريطة ثلاثية الأبعاد أرقام تشير إلى احتمالية وجود الشيء المطلوب في كل نقطة، ويتم تحديث هذه الاحتمالات باستمرار. وأظهرت التجارب أن الروبوت يستكشف الأماكن المحتملة بكفاءة تزيد بنسبة 30٪ مقارنة بالبحث العشوائي في جميع أرجاء الغرفة. ويتم استخدام بطريقتين: في التعرف على الصور وتشغيل النموذج اللغوي.(روسيا اليوم)





