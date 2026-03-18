تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

روبوت يبحث عن الأشياء المفقودة داخل المنزل بدقة عالية!

Lebanon 24
18-03-2026 | 05:48
A-
A+
روبوت يبحث عن الأشياء المفقودة داخل المنزل بدقة عالية!
روبوت يبحث عن الأشياء المفقودة داخل المنزل بدقة عالية!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في آخر أخبار التكنولوجيا، تم ابتكار روبوت في جامعة ميونخ التقنية، مخصص للبحث عن الأشياء المفقودة داخل الأماكن المغلقة.

ويعتمد هذا الروبوت في أداء مهمته على معرفة مستمدة من الإنترنت، بالإضافة إلى خريطة مكانية دقيقة للمحيط الذي يعمل فيه.

وتم نشر هذا التطوير، الذي أنجزته أنجيلا شويليغ من مختبر Learning Systems and Robotics Lab في جامعة ميونخ التقنية، في مجلة IEEE Robotics and Automation Letters. ويبدو الروبوت في شكله وكأنه ممسحة على عجلات تعلوها كاميرا.

وللعثور على شيء مثل النظارات المنسية في المطبخ، يحتاج الروبوت أولا إلى استكشاف المكان وبناء خريطة ثلاثية الأبعاد للغرفة. فالكاميرا تلتقط صورا ثنائية الأبعاد، لكن كل بكسل في هذه الصورة يحتوي على معلومات عن العمق. ومن هذه البيانات تُبنى خريطة مكانية دقيقة للبيئة تصل دقتها إلى السنتيمتر، ويتم تحديثها باستمرار. إضافة إلى ذلك، يقوم الحاسوب المدمج في الروبوت بالتعرف على الأشياء في الصورة وتقييم أهميتها بالنسبة للإنسان.

وتقول البروفيسورة شويليغ:"لقد دربنا الروبوت على كيفية التعرف على محيطه. هدفنا هو تطوير روبوتات قادرة على التوجيه الذاتي في أي ظروف. وهذا الفهم الأساسي ضروري للروبوتات الشبيهة بالبشر في المصانع، أو روبوتات الرعاية في المنازل، وهو أمر مهم لجميع الروبوتات التي تعمل في مساحات متغيرة باستمرار".

وبهذه الطريقة، يستطيع الروبوت فهم أن الطاولة أو حافة النافذة هي أماكن مناسبة لوضع النظارات، في حين أن الموقد أو حوض الغسيل ليسا كذلك.

وشرحت الباحثة أن النموذج اللغوي يستوعب العلاقات بين الأشياء، ويتم تحويل هذه المعلومات إلى لغة يفهمها الروبوت. وتظهر على الخريطة ثلاثية الأبعاد أرقام تشير إلى احتمالية وجود الشيء المطلوب في كل نقطة، ويتم تحديث هذه الاحتمالات باستمرار. وأظهرت التجارب أن الروبوت يستكشف الأماكن المحتملة بكفاءة تزيد بنسبة 30٪ مقارنة بالبحث العشوائي في جميع أرجاء الغرفة. ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقتين: في التعرف على الصور وتشغيل النموذج اللغوي.(روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
روبوت ألماني ذكي يتعقب الأشياء المفقودة في المنازل
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أيدي روبوتية تنجز مهام البشر بدقة عالية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ليلة 24 كانون الثاني استهدفت منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصنع لإنتاج المسيرات
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القاصر هبة مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبار التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي

روسيا اليوم

البروفيسور

إنترنت

الغسيل

روسيا

أخبار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-03-18
Lebanon24
02:11 | 2026-03-18
Lebanon24
00:00 | 2026-03-18
Lebanon24
17:00 | 2026-03-17
Lebanon24
15:00 | 2026-03-17
Lebanon24
10:36 | 2026-03-17
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24