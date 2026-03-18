تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد

Lebanon 24
18-03-2026 | 11:05
A-
A+

جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة مع أشخاص لم يتم حفظ أرقام هواتفهم ضمن قائمة جهات الاتصال، في خطوة توسّع نطاق الجمهور المحتمل لهذه التحديثات.

وتأتي هذه الميزة في تحوّل مهم لخصوصية التفاعل داخل التطبيق المملوك لشركة ميتا، ما يثير تساؤلات حول كيفية التحكم في من يمكنه رؤية تحديثات الحالة، وإمكانية الحفاظ على الخصوصية الشخصية للمستخدمين.

وأشار خبراء تقنيون إلى أن هذه الميزة قد تعزز من الوصول للمحتوى الذي يشاركه المستخدمون، لكنها في الوقت نفسه تتطلب وعيًا أكبر بالخيارات المتاحة للتحكم في الخصوصية لتجنب مشاركة المعلومات مع جهات غير مرغوبة.

كما أكدت الشركة أنها ستتيح للمستخدمين إدارة هذه الميزة بسهولة، بما يشمل تحديد من يمكنه رؤية الحالة من خارج قائمة جهات الاتصال، لضمان توازن بين توسيع التفاعل والحفاظ على الخصوصية.

الميزة الجديدة، التي بدأت بالظهور تدريجيًا لمستخدمي التطبيق في مناطق محددة وعلى أحدث إصدارات أندرويد وiOS  ونسخة الويب، تتيح للمستخدمين رؤية تحديثات الحالة من أشخاص لم يتم حفظ أرقامهم في جهات الاتصال، بشرط أن يكون هناك تفاعل سابق بين الطرفين، مثل رسالة أُرسلت أو مكالمة تمت مؤخرًا.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه الميزة تعمل على توسيع نطاق الجمهور الذي يمكنه رؤية الحالة. مع العلم أنه في السابق، كان يمكن فقط للمستخدمين الذين قمت بحفظ رقمهم في جهات الإتصال، والذين لديهم رقمك محفوظًا عندهم رؤية تحديثات الحالة الخاصة بك.

لكن الآن يمكن للأشخاص الذين تفاعلت معهم مؤخرًا، حتى إذا لم تكن أرقامهم محفوظة، أن يشاهدوا حالتك.
تعتمد الميزة على سجل التفاعل بين المستخدمين. فإذا قمت بإرسال رسالة أو إجراء مكالمة مع شخص ما، حتى لو لم تكن قد حفظت رقمه، فإن تحديثات الحالة الخاصة بك قد تظهر له تلقائيًا.

لكن سيظهر للمتلقي رقم الهاتف والاسم الظاهر فقط، دون أن يتم حفظ الرقم تلقائيًا في جهات الاتصال.

وتقول واتساب إن هذا التغيير يجري تنفيذه تدريجيًا ولن يكون متاحًا لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، كما أن الخصوصية لا تزال قابلة للإدارة من خلال إعدادات التطبيق الخاصة بمشاركة الحالة.

ردود فعل المستخدمين
أثار هذا التحديث ردود فعل متفاوتة من مستخدمي التطبيق، إذ يرى البعض أنه قد يسهل التواصل ويمنح مرونة أكبر في مشاركة المحتوى مع جهات اتصال غير محفوظة.

بينما عبر آخرون عن قلقهم بشأن الخصوصية، معتبرين أن السماح للأشخاص الذين لم يتم حفظ أرقامهم برؤية تحديثات الحالة قد يكون غير مرغوب فيه في بعض الحالات. 

ويتزامن هذا التحديث مع سلسلة من الميزات الجديدة التي يختبرها واتساب في 2026، بما في ذلك تحسينات في أمان التطبيق وتجارب المستخدم العامة، في ظل منافسة قوية مع تطبيقات الرسائل الأخرى.

الخصوصية والاختيارات
لحماية خصوصية المستخدم، تبقى خيارات الخصوصية مفتوحة للمستخدم بحيث يمكنه تحديد من يرى تحديثات الحالة من خلال إعدادات التطبيق، بما في ذلك استبعاد أشخاص بعينهم أو التقيد فقط بجهات الاتصال.

ومع استمرار طرح الميزة تدريجيًا، ينصح المستخدمون بمراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام لضمان توافقها مع تفضيلاتهم.
مواضيع ذات صلة
دعوى تهز ثقة المستخدمين… هل تقرأ ميتا محادثات واتساب؟
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا شهد مستخدمو "واتسآب" في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديثات جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب تضيف لمسة شخصية جديدة عبر صور الغلاف
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-03-18
Lebanon24
05:48 | 2026-03-18
Lebanon24
04:59 | 2026-03-18
Lebanon24
02:11 | 2026-03-18
Lebanon24
00:00 | 2026-03-18
Lebanon24
17:00 | 2026-03-17
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24