جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد

أطلق تطبيق المراسلة الفورية ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة مع أشخاص لم يتم حفظ أرقام هواتفهم ضمن قائمة جهات الاتصال، في خطوة توسّع نطاق الجمهور المحتمل لهذه التحديثات.



وتأتي هذه الميزة في تحوّل مهم لخصوصية التفاعل داخل التطبيق المملوك لشركة ميتا، ما يثير تساؤلات حول كيفية من يمكنه رؤية تحديثات الحالة، وإمكانية الحفاظ على الخصوصية الشخصية للمستخدمين.



وأشار خبراء تقنيون إلى أن هذه الميزة قد تعزز من الوصول للمحتوى الذي يشاركه المستخدمون، لكنها في الوقت نفسه تتطلب وعيًا أكبر بالخيارات المتاحة للتحكم في الخصوصية لتجنب مشاركة المعلومات مع جهات غير مرغوبة.



كما أكدت الشركة أنها ستتيح للمستخدمين إدارة هذه الميزة بسهولة، بما يشمل تحديد من يمكنه رؤية الحالة من خارج قائمة جهات الاتصال، لضمان توازن بين توسيع التفاعل والحفاظ على الخصوصية.



الميزة الجديدة، التي بدأت بالظهور تدريجيًا لمستخدمي التطبيق في مناطق محددة وعلى أحدث إصدارات أندرويد وiOS ونسخة ، تتيح للمستخدمين رؤية تحديثات الحالة من أشخاص لم يتم حفظ أرقامهم في جهات الاتصال، بشرط أن يكون هناك تفاعل سابق بين الطرفين، مثل رسالة أُرسلت أو مكالمة تمت مؤخرًا.



ووفقًا للتقارير، فإن هذه الميزة تعمل على توسيع نطاق الجمهور الذي يمكنه رؤية الحالة. مع أنه في السابق، كان يمكن فقط للمستخدمين الذين قمت بحفظ رقمهم في جهات الإتصال، والذين لديهم رقمك محفوظًا عندهم رؤية تحديثات الحالة الخاصة بك.



لكن الآن يمكن للأشخاص الذين تفاعلت معهم مؤخرًا، حتى إذا لم تكن أرقامهم محفوظة، أن يشاهدوا حالتك.

تعتمد الميزة على سجل التفاعل بين المستخدمين. فإذا قمت بإرسال رسالة أو إجراء مكالمة مع شخص ما، حتى لو لم تكن قد حفظت رقمه، فإن تحديثات الحالة الخاصة بك قد تظهر له تلقائيًا.



لكن سيظهر للمتلقي رقم الهاتف والاسم فقط، دون أن يتم حفظ الرقم تلقائيًا في جهات الاتصال.



وتقول واتساب إن هذا التغيير يجري تنفيذه تدريجيًا ولن يكون متاحًا لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، كما أن الخصوصية لا تزال قابلة للإدارة من خلال إعدادات التطبيق الخاصة بمشاركة الحالة.



ردود فعل المستخدمين

أثار هذا التحديث ردود فعل متفاوتة من مستخدمي التطبيق، إذ يرى البعض أنه قد يسهل التواصل ويمنح مرونة أكبر في مشاركة المحتوى مع جهات اتصال غير محفوظة.



بينما عبر آخرون عن قلقهم بشأن الخصوصية، معتبرين أن السماح للأشخاص الذين لم يتم حفظ أرقامهم برؤية تحديثات الحالة قد يكون غير مرغوب فيه في بعض الحالات.



ويتزامن هذا التحديث مع سلسلة من الميزات الجديدة التي يختبرها واتساب في 2026، بما في ذلك تحسينات في أمان التطبيق وتجارب المستخدم العامة، في ظل منافسة قوية مع تطبيقات الرسائل الأخرى.



الخصوصية والاختيارات

لحماية خصوصية المستخدم، تبقى خيارات الخصوصية مفتوحة للمستخدم بحيث يمكنه تحديد من يرى تحديثات الحالة من خلال إعدادات التطبيق، بما في ذلك استبعاد أشخاص بعينهم أو التقيد فقط بجهات الاتصال.



ومع استمرار طرح الميزة تدريجيًا، ينصح المستخدمون بمراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام لضمان توافقها مع تفضيلاتهم.



