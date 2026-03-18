تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوبن إيه آي وأمازون

Lebanon 24
18-03-2026 | 14:00
A-
A+
مايكروسوفت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوبن إيه آي وأمازون
مايكروسوفت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوبن إيه آي وأمازون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير إعلامية بأن شركة مايكروسوفت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد شريكتها (أوبن إيه آي) وشركة أمازون على خلفية اتفاقيات جديدة قد تتعارض مع ترتيبات الحوسبة السحابية الحصرية بين مايكروسوفت و(أوبن إيه آى) المطوّر لتقنية الذكاء الاصطناعي (تشات جى بى تى).

وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن النزاع يدور حول صفقة تُقدَّر بنحو 50 مليار دولار، بعد توقيع (أمازون وأوبن إيه آي ) اتفاقاً يجعل خدمة أمازون ويب سيرفيسز المزود السحابي الخارجي الحصري لمنصة "فرونتير"، وهي منصة مخصصة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير .. تتركز الخلافات حول مدى إمكانية إتاحة هذه المنصة عبر خدمات أمازون دون الإخلال باتفاق الشراكة مع مايكروسوفت، والذي ينص على أن يتم الوصول إلى نماذج أوبن إيه آي عبر منصة أزور السحابية التابعة لمايكروسوفت.

ولم تتمكن المصادر من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، فيما لم تصدر الشركات المعنية تعليقات فورية على التقارير.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في مايكروسوفت يرون أن هذه الترتيبات قد تتعارض مع روح الاتفاق القائم، في حين تجري حالياً محادثات بين الأطراف المعنية لمحاولة تسوية الخلاف قبل إطلاق منصة "فرونتير"، دون اللجوء إلى القضاء.

وتُعد مايكروسوفت من أبرز المستثمرين في أوبن إيه آي، حيث استثمرت نحو مليار دولار عام 2019، ثم 10 مليارات دولار في 2023، قبل أن يوقع الطرفان اتفاقاً جديداً العام الماضي يسمح بتوسيع شراكات أوبن إيه آي مع شركات أخرى.

وأكد بيان مشترك صدر الشهر الماضي أن مايكروسوفت تحتفظ بحقوق حصرية للوصول إلى الملكية الفكرية لنماذج أوبن إيه آي، وأن منصة "أزور" لا تزال المزود السحابي الحصري لهذه النماذج، مع الإشارة إلى استمرار التعاون بين الأطراف المختلفة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. (اليوم السابع)
الذكاء الاصطناعي

الملكية الفكرية

أوبن إيه آي

البريطانية

البريطاني

القضاء

المعن

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24