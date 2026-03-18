مايكروسوفت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوبن إيه آي وأمازون

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد شريكتها (أوبن إيه آي) وشركة أمازون على خلفية اتفاقيات جديدة قد تتعارض مع ترتيبات الحوسبة السحابية الحصرية بين مايكروسوفت و(أوبن إيه آى) المطوّر لتقنية (تشات جى بى تى).



وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) أن النزاع يدور حول صفقة تُقدَّر بنحو 50 مليار دولار، بعد توقيع (أمازون وأوبن إيه آي ) اتفاقاً يجعل خدمة أمازون ويب سيرفيسز المزود السحابي الخارجي الحصري لمنصة "فرونتير"، وهي منصة مخصصة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



وبحسب التقرير .. تتركز الخلافات حول مدى إمكانية إتاحة هذه المنصة عبر خدمات أمازون دون الإخلال باتفاق الشراكة مع مايكروسوفت، والذي ينص على أن يتم الوصول إلى نماذج عبر منصة أزور السحابية التابعة لمايكروسوفت.



ولم تتمكن المصادر من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، فيما لم تصدر الشركات المعنية تعليقات فورية على التقارير.



وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في مايكروسوفت يرون أن هذه الترتيبات قد تتعارض مع روح الاتفاق القائم، في حين تجري حالياً محادثات بين الأطراف المعنية لمحاولة تسوية الخلاف قبل إطلاق منصة "فرونتير"، دون اللجوء إلى .



وتُعد مايكروسوفت من أبرز المستثمرين في إيه آي، حيث استثمرت نحو مليار دولار عام 2019، ثم 10 مليارات دولار في 2023، قبل أن يوقع الطرفان اتفاقاً جديداً العام الماضي يسمح بتوسيع شراكات أوبن إيه آي مع شركات أخرى.



وأكد بيان مشترك صدر الشهر الماضي أن مايكروسوفت تحتفظ بحقوق حصرية للوصول إلى لنماذج أوبن إيه آي، وأن منصة "أزور" لا تزال المزود السحابي الحصري لهذه النماذج، مع الإشارة إلى استمرار التعاون بين الأطراف المختلفة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. (اليوم السابع)

