تكنولوجيا وعلوم
تحول كبير في OpenAI.. تقليص المشاريع التجريبية لصالح الربحية
Lebanon 24
18-03-2026
|
16:22
تستعد شركة OpenAI لإجراء تحول استراتيجي كبير يهدف إلى إعادة تركيز مواردها نحو تطوير أدوات البرمجة وخدمة مستخدمي قطاع الأعمال، حيث أفادت التقارير أن
القيادة العليا
للشركة، بما فى ذلك
سام ألتمان
، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتقليص المشاريع الجانبية والتجريبية لصالح تعزيز العروض الأساسية التي تدر دخلًا مستدامًا وتلبي احتياجات المؤسسات الكبرى.
وفقًا لصحيفة "
وول ستريت جورنال
" ونقلًا عن "ايكونوميك تايمز"، فإن فيدجي سيمو، مسؤولة التطبيقات في OpenAI، أبلغت الموظفين في اجتماع عام بالتوجهات الجديدة التى تعطي الأولوية لتبسيط العمليات، تهدف هذه الخطوة إلى جعل الشركة أكثر كفاءة في مواجهة المنافسة الشرسة، خاصة مع اقتراب نماذج جديدة من Meta وGoogle من الوصول إلى مستويات أداء متقاربة مع GPT.
يعكس هذا التحول نضج سوق
الذكاء الاصطناعي
التوليدي، حيث لم يعد الابتكار التقني وحده كافيًا، بل أصبح التركيز على التطبيقات العملية وقابلية التوسع التجاري هو المعيار الحقيقي للنجاح. ومن خلال التركيز على البرمجة، تسعى OpenAI لترسيخ مكانتها كأداة لا غنى عنها للمطورين، مما يضمن بقاءها في قلب البنية التحتية التقنية للشركات حول العالم.
مواضيع ذات صلة
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
Lebanon 24
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
19/03/2026 02:13:36
19/03/2026 02:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"
Lebanon 24
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"
19/03/2026 02:13:36
19/03/2026 02:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
طالب ماجستير يحوّل "تعليم ركوب الدراجات" إلى مشروع مربح
Lebanon 24
طالب ماجستير يحوّل "تعليم ركوب الدراجات" إلى مشروع مربح
19/03/2026 02:13:36
19/03/2026 02:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بضغط أميركيّ... البرلمان الفنزويلي يقرّ مشروع قانون نفطي لصالح القطاع الخاص
Lebanon 24
بضغط أميركيّ... البرلمان الفنزويلي يقرّ مشروع قانون نفطي لصالح القطاع الخاص
19/03/2026 02:13:36
19/03/2026 02:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مايكروسوفت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوبن إيه آي وأمازون
Lebanon 24
مايكروسوفت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوبن إيه آي وأمازون
14:00 | 2026-03-18
18/03/2026 02:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
Lebanon 24
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
11:05 | 2026-03-18
18/03/2026 11:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نموذج ذكاء اصطناعي مجهول المصدر يثير فضول الخبراء
Lebanon 24
نموذج ذكاء اصطناعي مجهول المصدر يثير فضول الخبراء
08:17 | 2026-03-18
18/03/2026 08:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت يبحث عن الأشياء المفقودة داخل المنزل بدقة عالية!
Lebanon 24
روبوت يبحث عن الأشياء المفقودة داخل المنزل بدقة عالية!
05:48 | 2026-03-18
18/03/2026 05:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
04:59 | 2026-03-18
18/03/2026 04:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2026-03-18
مايكروسوفت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أوبن إيه آي وأمازون
11:05 | 2026-03-18
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
08:17 | 2026-03-18
نموذج ذكاء اصطناعي مجهول المصدر يثير فضول الخبراء
05:48 | 2026-03-18
روبوت يبحث عن الأشياء المفقودة داخل المنزل بدقة عالية!
04:59 | 2026-03-18
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
02:11 | 2026-03-18
ساعة جديدة من Oppo.. هذه ميزاتها
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 02:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 02:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
19/03/2026 02:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
