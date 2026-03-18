تكنولوجيا وعلوم

تحول كبير في OpenAI.. تقليص المشاريع التجريبية لصالح الربحية

Lebanon 24
18-03-2026 | 16:22
تحول كبير في OpenAI.. تقليص المشاريع التجريبية لصالح الربحية
تستعد شركة OpenAI لإجراء تحول استراتيجي كبير يهدف إلى إعادة تركيز مواردها نحو تطوير أدوات البرمجة وخدمة مستخدمي قطاع الأعمال، حيث أفادت التقارير أن القيادة العليا للشركة، بما فى ذلك سام ألتمان، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتقليص المشاريع الجانبية والتجريبية لصالح تعزيز العروض الأساسية التي تدر دخلًا مستدامًا وتلبي احتياجات المؤسسات الكبرى.

وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" ونقلًا عن "ايكونوميك تايمز"، فإن فيدجي سيمو، مسؤولة التطبيقات في OpenAI، أبلغت الموظفين في اجتماع عام بالتوجهات الجديدة التى تعطي الأولوية لتبسيط العمليات، تهدف هذه الخطوة إلى جعل الشركة أكثر كفاءة في مواجهة المنافسة الشرسة، خاصة مع اقتراب نماذج جديدة من Meta وGoogle من الوصول إلى مستويات أداء متقاربة مع GPT.


يعكس هذا التحول نضج سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث لم يعد الابتكار التقني وحده كافيًا، بل أصبح التركيز على التطبيقات العملية وقابلية التوسع التجاري هو المعيار الحقيقي للنجاح. ومن خلال التركيز على البرمجة، تسعى OpenAI لترسيخ مكانتها كأداة لا غنى عنها للمطورين، مما يضمن بقاءها في قلب البنية التحتية التقنية للشركات حول العالم.
Advertisement
