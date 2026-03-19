خطوات عملية لتنظيف بصمتك الرقمية وحماية الخصوصية

مع تزايد الاستخدام اليومي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يترك كل مستخدم بصمة رقمية تشير إلى مجموعة البيانات التي تُخزَّن عن نشاطه على .



وتشمل هذه البصمة حسابات، ومنشورات، وصورًا، وسجلات تصفح، وقد تؤثر على خصوصيتك، أو حتى على فرصك المهنية إذا لم تتم إدارتها بشكل جيد.



ويشدد خبراء التقنية على أن هذه البيانات أصبح ضروريًا للحفاظ على الهوية الرقمية، وحماية الخصوصية.



ما هي البصمة الرقمية؟

البصمة الرقمية هي أثرك عبر الإنترنت، وتشمل ما تنشره طواعية مثل الصور والمنشورات، وما يمكن أن يجمعه الآخرون عنك حتى دون علمك، مثل نشاط التصفح، وبيانات التتبع في المتصفحات.



ترك هذا الأثر ينطوي على مخاطر متعددة، منها تعرضك للاحتيال، أو وصول جهات غير مرغوبة إلى معلوماتك الشخصية، أو حتى أن تؤثر هذه البيانات على تقييم شركاء العمل لك عند البحث عن اسمك عبر الإنترنت.



تقييم البيانات

الخطوة الأولى لتنظيف بصمتك الرقمية هي معرفة ما يوجد بالفعل على الإنترنت عنك. ابدأ بالبحث عن اسمك في محركات البحث وشاهد ما يظهر، بما في ذلك الصور، وأسماء حساباتك القديمة، أو معلومات الاتصال التي أصبحت عامة.



بعد ذلك، راجع جميع حساباتك القديمة على مواقع التواصل والخدمات المختلفة، لأن بعضها قد يحتوي على بيانات شخصية أو صور لم تعد تريد أن تكون مرئية للجمهور بعد الآن.



إعدادات الخصوصية

واحدة من أبسط الطرق لتقليل بصمتك الرقمية هي تحديث إعدادات الخصوصية في حساباتك الاجتماعية بحيث يكون الوصول إلى منشوراتك محصورًا بالأصدقاء فقط.



كذلك من المهم إلغاء وصول تطبيقات أخرى إلى بياناتك. كما يُنصح بحذف الصور والتعليقات القديمة التي لم تعد تمثل هويتك الحالية، والتحكم في بياناتك المخزنة عبر الخدمات، مثل وفيسبوك، من خلال قوائم الخصوصية المتاحة في إعدادات كل منصة.



إزالة الحسابات

في كثير من الأحيان يكون لديك حسابات على مواقع لم تعد تستخدمها. وحذف هذه الحسابات بشكل نهائي يقلل من كمية البيانات الشخصية المنتشرة على الشبكة.



كما يوصى بمسح سجل التصفح وملفات الكوكيز Cookies بشكل في المتصفح الذي تستخدمه، لأن هذه البيانات تشكّل جزءًا مهمًا من بصمتك الرقمية وقد يُستغلها موقع أو أي جهة أخرى لتتبع نشاطك عبر الإنترنت.



أدوات خارجية

هناك أدوات وخدمات متخصصة تساعد في كشف وإدارة بياناتك المنتشرة على الإنترنت، مثل خدمات حذف البيانات من قواعد البيانات العامة أو عبر طلبات حذف البيانات لدى محركات البحث.



كما يمكن استخدام متصفحات أو أدوات خصوصية تقلل من تتبعك عبر الإعلانات ومنصات التتبع، مثل تفعيل خيارات حظر الكوكيز، والتقليل من الوصول إلى موقعك عبر خدمات الطرف الثالث.



ولا بد من الإشارة إلى أن تنظيف البصمة الرقمية ليس نشاطًا لمرة واحدة فقط، بل عملية مستمرة تتطلب مراجعة دورية لحساباتك وإعداداتك على الإنترنت.



وباتباع الخطوات العملية التي ذكرناها، يمكنك الحدّ من كمية المعلومات المتاحة عنك، وحماية خصوصيتك بشكل أفضل في عالم يعتمد على البيانات بشكل كبير. (ارم نيوز)

