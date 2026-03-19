لعشاق التصوير.. Oppo تطلق أحد أفضل هواتفها

تستعد Oppo لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّز بكاميرات وتقنيات ممتازة تجعله من بين أفضل الهواتف لمحبي توثيق الصور والفيديوهات عالية الدقة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Oppo Find X9 Ultra جهّز بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (200+200+50+50) ميغابيكسل، فيها مستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، وتقنيات من Hasselblad، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 .



هيكل الهاتف أتى بسماكة 8.7 ملم، وزنه 235 غ، وحصل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

أما الشاشة فأتت من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3120) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3600 nits، ودعمت بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، وحميت بزجاج NanoCrystal الشديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج ،Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 512 غيغابايت و1 تيرابايت.



دعمته Oppo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)