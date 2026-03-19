أقوى عاصفة مغناطيسية منذ شهرين تضرب الأرض اليوم.. ما هي تداعياتها؟

19-03-2026 | 05:31
أقوى عاصفة مغناطيسية منذ شهرين تضرب الأرض اليوم.. ما هي تداعياتها؟
أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الأرض ستتأثر اليوم بعاصفة مغناطيسية، هي الأقوى منذ شهرين.
 
وجاء في بيان صادر عن المختبر:"من المتوقع أن تتأثر الأرض اليوم الخميس بعاصفة مغناطيسية، قد تكون أقوى عاصفة يتم رصدها منذ يناير العام الجاري، وقد تصل شدتها إلى الفئة G4".

وأضاف البيان:"تشير التوقعات إلى أن الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض ستستمر لمدة ستة أيام، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 آذار الجاري، التأثير الأقوى للعاصفة المغناطيسية سيكون خلال الفترة ما بين 19 و21 آذار، نتيجة وصول أكبر كتلتين من البلازما الشمسية إلى الأرض، وستليها فترة من الاضطرابات الأضعف ستستمر حتى الـ 24 من هذا الشهر".
 
ونوه العلماء في المختبر إلى أن ذروة العاصفة المغناطيسية ستكون مساء اليوم الخميس، وقد تترافق بظهور الشفق القطبي في بعض مناطق الأرض التي تقع بين خطوط العرض 50 و55.

تشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا). (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
أقوى عاصفة شمسية ضربت الأرض.. شاهدوا بالصور كيف تحوّلت السماء إلى الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات.. عاصفة قوية تضرب أميركا وتُربك السفر
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتلغي آلاف الرحلات
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة ترابية عنيفة تضرب مناطق شرق ليبيا
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
