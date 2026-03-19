أقوى عاصفة مغناطيسية منذ شهرين تضرب الأرض اليوم.. ما هي تداعياتها؟

أعلن مختبر الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الأرض ستتأثر اليوم بعاصفة مغناطيسية، هي الأقوى منذ شهرين.

وجاء في بيان صادر عن المختبر:"من المتوقع أن تتأثر الأرض اليوم الخميس بعاصفة مغناطيسية، قد تكون أقوى عاصفة يتم رصدها منذ يناير العام الجاري، وقد تصل شدتها إلى الفئة G4".



وأضاف البيان:"تشير التوقعات إلى أن الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض ستستمر لمدة ستة أيام، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 آذار الجاري، التأثير الأقوى للعاصفة المغناطيسية سيكون خلال الفترة ما بين 19 و21 آذار، نتيجة وصول أكبر كتلتين من البلازما الشمسية إلى الأرض، وستليها فترة من الاضطرابات الأضعف ستستمر حتى الـ 24 من هذا الشهر".

ونوه العلماء في المختبر إلى أن ذروة المغناطيسية ستكون مساء اليوم الخميس، وقد تترافق بظهور الشفق القطبي في بعض مناطق الأرض التي تقع بين خطوط 50 و55.



تشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب بخلل في وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا). (روسيا اليوم)