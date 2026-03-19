منوعات
أقوى عاصفة مغناطيسية منذ شهرين تضرب الأرض اليوم.. ما هي تداعياتها؟
Lebanon 24
19-03-2026
|
05:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مختبر
علم الفلك
الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الأرض ستتأثر اليوم بعاصفة مغناطيسية، هي الأقوى منذ شهرين.
وجاء في بيان صادر عن المختبر:"من المتوقع أن تتأثر الأرض اليوم الخميس بعاصفة مغناطيسية، قد تكون أقوى عاصفة يتم رصدها منذ يناير العام الجاري، وقد تصل شدتها إلى الفئة G4".
وأضاف البيان:"تشير التوقعات إلى أن الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض ستستمر لمدة ستة أيام، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 آذار الجاري، التأثير الأقوى للعاصفة المغناطيسية سيكون خلال الفترة ما بين 19 و21 آذار، نتيجة وصول أكبر كتلتين من البلازما الشمسية إلى الأرض، وستليها فترة من الاضطرابات الأضعف ستستمر حتى الـ 24 من هذا الشهر".
ونوه العلماء في المختبر إلى أن ذروة
العاصفة
المغناطيسية ستكون مساء اليوم الخميس، وقد تترافق بظهور الشفق القطبي في بعض مناطق الأرض التي تقع بين خطوط
العرض
50 و55.
تشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب بخلل في
أنظمة الطاقة
وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا). (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أقوى عاصفة شمسية ضربت الأرض.. شاهدوا بالصور كيف تحوّلت السماء إلى الأحمر
Lebanon 24
أقوى عاصفة شمسية ضربت الأرض.. شاهدوا بالصور كيف تحوّلت السماء إلى الأحمر
19/03/2026 14:14:33
19/03/2026 14:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات.. عاصفة قوية تضرب أميركا وتُربك السفر
Lebanon 24
إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات.. عاصفة قوية تضرب أميركا وتُربك السفر
19/03/2026 14:14:33
19/03/2026 14:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتلغي آلاف الرحلات
Lebanon 24
عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتلغي آلاف الرحلات
19/03/2026 14:14:33
19/03/2026 14:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ترابية عنيفة تضرب مناطق شرق ليبيا
Lebanon 24
عاصفة ترابية عنيفة تضرب مناطق شرق ليبيا
19/03/2026 14:14:33
19/03/2026 14:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هل يضعف شحن الهاتف طوال الليل البطارية؟
Lebanon 24
هل يضعف شحن الهاتف طوال الليل البطارية؟
07:23 | 2026-03-19
19/03/2026 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر دراسة.. اكتشاف "نوع جديد" من الكواكب
Lebanon 24
آخر دراسة.. اكتشاف "نوع جديد" من الكواكب
04:53 | 2026-03-19
19/03/2026 04:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. Oppo تطلق أحد أفضل هواتفها
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. Oppo تطلق أحد أفضل هواتفها
03:05 | 2026-03-19
19/03/2026 03:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات عملية لتنظيف بصمتك الرقمية وحماية الخصوصية
Lebanon 24
خطوات عملية لتنظيف بصمتك الرقمية وحماية الخصوصية
01:22 | 2026-03-19
19/03/2026 01:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
NVIDIA تخطط لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء
Lebanon 24
NVIDIA تخطط لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء
00:00 | 2026-03-19
19/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدث عمّا سيحصل بعد العيد!
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدث عمّا سيحصل بعد العيد!
12:31 | 2026-03-18
18/03/2026 12:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
17:32 | 2026-03-18
18/03/2026 05:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:23 | 2026-03-19
هل يضعف شحن الهاتف طوال الليل البطارية؟
04:53 | 2026-03-19
آخر دراسة.. اكتشاف "نوع جديد" من الكواكب
03:05 | 2026-03-19
لعشاق التصوير.. Oppo تطلق أحد أفضل هواتفها
01:22 | 2026-03-19
خطوات عملية لتنظيف بصمتك الرقمية وحماية الخصوصية
00:00 | 2026-03-19
NVIDIA تخطط لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء
16:22 | 2026-03-18
تحول كبير في OpenAI.. تقليص المشاريع التجريبية لصالح الربحية
فيديو
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
19/03/2026 14:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 14:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 14:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
