هل يضعف شحن الهاتف طوال الليل البطارية؟

كثير من مستخدمي الهواتف الذكية يتساءلون عن أفضل الطرق للحفاظ على بطارية أجهزتهم. من أكثر العادات شيوعًا شحن الهاتف طوال الليل، ما يثير جدلاً حول مدى أمان هذه العادة وتأثيرها على عمر البطارية على المدى .



الهواتف الحديثة لم تعد تعاني من مشكلة الشحن الزائد كما في الماضي، بفضل الدوائر الذكية التي تتحكم بعملية الشحن وتوقف تدفق الطاقة عند وصول البطارية إلى 100%.



هذه الأنظمة، المعروفة باسم " "، تقلل من ارتفاع الحرارة المفرط وتحدّ من مخاطر التلف أو الحوادث، ما يجعل ترك الهاتف متصلاً بالشاحن أثناء النوم آمناً في معظم الحالات.



عمر البطارية

رغم الأمان النسبي، يشير الخبراء إلى أن الشحن الليلي ليس الخيار الأمثل للحفاظ على عمر البطارية على المدى الطويل. بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف تتعرض لضغط كيميائي أكبر عند بقائها مشحونة بالكامل لفترات طويلة. كما أن الهاتف قد يدخل في ما يُعرف بالشحن المتقطع، حيث تنخفض النسبة قليلًا ثم تعود إلى 100% بشكل متكرر، ما يسرّع تآكل البطارية تدريجيًا.



لذلك يُنصح بالحفاظ على مستوى الشحن بين 30% و80% للحصول على أفضل أداء وعمر أطول للبطارية.



العدو الأول للبطارية

العامل الأخطر ليس الشحن نفسه، بل الحرارة الناتجة عنه. ترك الهاتف تحت الوسادة أو على السرير قد يحبس الحرارة ويزيد من احتمالية تلف البطارية، وحتى نشوب حريق في حالات نادرة. استخدام الهاتف أثناء الشحن أو الاعتماد على شواحن غير أصلية يزيد من المشكلة ويرفع درجة الحرارة بشكل أكبر.



نصائح عملية



استخدم شواحن أصلية أو معتمدة فقط.



فعّل ميزة الشحن الذكي على أنظمة "iOS" و"أندرويد".



تجنّب شحن الهاتف في بيئات حارة أو تحت الوسائد.



إن أمكن، افصل الشاحن عند وصول البطارية إلى نحو 80–90%.



يمكن القول إن شحن الهاتف طوال الليل لم يعد خطيراً كما كان يُعتقد، لكنه ليس الخيار المثالي لصحة البطارية. بين الأمان التقني والعمر الافتراضي، تظل العادات الذكية في الشحن العامل الأهم للحفاظ على أداء الهاتف لأطول فترة ممكنة.

Advertisement