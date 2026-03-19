|
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير عالمي.. برمجية خبيثة جديدة تستهدف ملايين أجهزة آيفون!

Lebanon 24
19-03-2026 | 10:09
تقارير أمنية حديثة كشفت عن ظهور برمجية خبيثة جديدة تستهدف هواتف آيفون باسم "Darksword"، في خطوة تعكس تصاعد الهجمات السيبرانية الموجهة لمستخدمي أجهزة آبل.

وقد رصد باحثون من "غوغل" إلى جانب شركتي الأمن السيبراني "iVerify" و"Lookout" البرمجية، التي تهدف بشكل رئيسي إلى سرقة البيانات المالية، بما في ذلك معلومات محافظ العملات الرقمية.


انتشار واسع النطاق
أوضحت التقارير أن البرمجية قد تصيب مئات الملايين من الأجهزة، مع رصد حملات هجومية في عدة دول مثل تركيا وماليزيا وأوكرانيا. وتعتمد الهجمات على خداع المستخدمين عبر روابط ورسائل مشبوهة، قد تصل حتى من جهات موثوقة إذا تعرضت أجهزتهم للاختراق، ما يزيد من خطورة انتشار البرمجية، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena". 


الأجهزة والإصدارات المستهدفة
تركز البرمجية على الأجهزة التي تعمل بإصدارات iOS 18 بين 18.4 و18.6.2، أي نسخ حديثة نسبيًا صدرت خلال عام 2025، ما يعني أن الخطر لا يقتصر على الأنظمة القديمة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 270 مليون جهاز لا يزال يعمل بهذه الإصدارات، ما يجعلها معرضة للهجمات.


رد "أبل" والإجراءات الوقائية
أكدت "أبل" أن الثغرات المستغلة في هذه الهجمات تم إصلاحها عبر تحديثات لاحقة، مشددة على أن تحديث النظام هو الحل الأكثر فعالية للحماية. كما أضافت الشركة أنها حظرت النطاقات الخبيثة المرتبطة بالبرمجية عبر ميزة التصفح الآمن في متصفح سفاري لمنع الوصول إلى المواقع الضارة.


تطورات مقلقة في عالم الاختراق
ويأتي ظهور "Darksword" بعد أيام قليلة من اكتشاف أداة اختراق أخرى باسم "Coruna"، ما يشير إلى توسع سوق أدوات استغلال الثغرات في أنظمة iOS. ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن هذه الأدوات، التي كانت في السابق محصورة لدى وكالات الاستخبارات، بدأت تنتشر على نطاق أوسع، ما يفتح المجال أمام تهديدات أكثر تعقيدًا على مستوى العالم.

وينصح الخبراء المستخدمين بتجنب فتح الروابط المشبوهة وتحديث الأجهزة باستمرار كخط دفاع أول ضد الهجمات المتزايدة.
Advertisement
أبل تحذر: ثغرة خطيرة في Safari تهدد مئات الملايين من أجهزة iPhone وiPad
تحذير لمستخدمي "آيفون"..احتيال جديد يهدد بسرقة بياناتكم!
