تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطور الذكاء الاصطناعي لتقديم استجابات مخصصة

Lebanon 24
19-03-2026 | 17:23
غوغل تطور الذكاء الاصطناعي لتقديم استجابات مخصصة
أعلنت شركة «غوغل» عن إطلاق مفهوم جديد أطلقت عليه «الذكاء الشخصي» (Personal Intelligence)، يهدف إلى جعل أنظمة البحث والمساعدات الرقمية أكثر قدرة على فهم السياق الفردي لكل مستخدم، بدلاً من الاكتفاء بتقديم إجابات عامة. وأوضحت الشركة في مدونة رسمية أن هذا التوجه يتيح تقديم استجابات مخصصة تستند إلى بيانات المستخدم ونشاطه عبر خدمات «غوغل» المختلفة، مثل «جيميل» و«صور غوغل» و«يوتيوب» وسجل البحث، في حال موافقة المستخدم على تفعيل الميزة.

ويتيح النظام الجديد لنماذج الذكاء الاصطناعي، مثل «جيميناي» وميزة الذكاء الاصطناعي في البحث، ربط المعلومات بين التطبيقات المختلفة لتقديم توصيات وملخصات واقتراحات أكثر تخصيصاً. وذكرت «غوغل» أن المستخدم يمكنه التحكم بالميزات، واختيار التطبيقات التي يرغب بربطها أو إيقاف الميزة بالكامل، مع التأكيد على أن البيانات الشخصية لا تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بل فقط لتوفير سياق داخل التفاعل مع المستخدم.

وتسعى «غوغل» من خلال «الذكاء الشخصي» إلى تحقيق توازن بين التخصيص العميق وحماية الخصوصية، حيث يمكن للأنظمة تقديم اقتراحات دقيقة بناءً على اهتمامات المستخدم وسلوكه الرقمي، ما يعزز تجربة البحث والمساعدة الرقمية ويقلل الحاجة لإدخال نفس المعلومات بشكل متكرر.

ويمثل إطلاق «الذكاء الشخصي» خطوة نحو جيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين البحث والمساعدة الرقمية والتخصيص العميق، مع التركيز على شفافية البيانات ومنح المستخدم تحكماً أكبر في خصوصيته، في تحول قد يعيد تعريف كيفية تفاعل الأفراد مع التكنولوجيا في حياتهم اليومية.

