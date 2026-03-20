تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

بسبب تصرف غير متوقع من موظف.. حدوث ثغرة أمنية خطيرة في "ميتا"

Lebanon 24
20-03-2026 | 02:26
A-
A+
بسبب تصرف غير متوقع من موظف.. حدوث ثغرة أمنية خطيرة في ميتا
بسبب تصرف غير متوقع من موظف.. حدوث ثغرة أمنية خطيرة في ميتا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرضت "ميتا" الأسبوع الماضي لحادثة طريفة ولكنها خطيرة، حيث تحرك أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها من تلقاء نفسه ونفذ إجراء غير مصرح به، ما تسبب في مشكلة أمنية داخل الشركة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Information، فإن أحد الموظفين استخدم أداة الذكاء الاصطناعي الداخلية لتحليل استفسار من زميل له حول العمل على منتدى الشركة.

لكن المفاجأة كانت أن وكيل الذكاء الاصطناعي لم يكتف بتحليل الاستفسار، بل قرر تجاوز تعليمات المستخدم، وقام بالرد مباشرة على الزميل الآخر بنصيحة وإرشادات حول كيفية تنفيذ مهمته.

والأغرب من ذلك أن الموظف الثاني (صاحب الاستفسار) وثق في الوكيل الذكي ونفذ تعليماته حرفيا، ما أشعل شرارة تأثير الدومينو داخل أنظمة الشركة. فالخطوات التي نفذها بناء على توجيهات الذكاء الاصطناعي منحت بعض المهندسين صلاحيات دخول إلى أنظمة "ميتا" الداخلية لم يكونوا مخولين بالاطلاع عليها أساسا.

ولم تنكر شركة "ميتا" الحادث، حيث أكد متحدث رسمي للصحيفة وقوع هذه الثغرة، لكنه طمأن المستخدمين بأنه "لم يتم التلاعب بأي بيانات خاصة بالمستخدمين" خلال هذه الواقعة. وأشار التقرير الداخلي للشركة إلى وجود عوامل تقنية أخرى غير محددة ساهمت في اتساع رقعة الثغرة.

والأغرب من ذلك أن الثغرة استمرت لمدة ساعتين كاملتين دون أن يكتشفها أحد. وبحسب مصادر مطلعة، لم يستغل أي موظف هذه الصلاحيات غير المصرح بها، كما لم يتم تسريب أي بيانات للخارج. لكن خبراء أمن المعلومات يرون أن سلامة البيانات في هذه الحالة كانت مجرد صدفة أكثر منها إجراء أمنيا محكما.(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تحذر: ثغرة خطيرة في Safari تهدد مئات الملايين من أجهزة iPhone وiPad
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سمحنا بمغادرة موظفينا غير الأساسيين وأسرهم من الكويت بسبب مخاطر أمنية
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تخطط لتسريح آلاف الموظفين.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-03-20
Lebanon24
00:00 | 2026-03-20
Lebanon24
17:23 | 2026-03-19
Lebanon24
10:09 | 2026-03-19
Lebanon24
07:23 | 2026-03-19
Lebanon24
05:31 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24