تعرضت "ميتا" الأسبوع الماضي لحادثة طريفة ولكنها خطيرة، حيث تحرك أحد وكلاء التابعين لها من تلقاء نفسه ونفذ إجراء غير مصرح به، ما تسبب في مشكلة أمنية داخل الشركة.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Information، فإن أحد الموظفين استخدم أداة الذكاء الاصطناعي الداخلية لتحليل استفسار من زميل له حول العمل على منتدى الشركة.



لكن المفاجأة كانت أن وكيل الذكاء الاصطناعي لم يكتف بتحليل الاستفسار، بل قرر تجاوز تعليمات المستخدم، وقام بالرد مباشرة على الزميل الآخر بنصيحة وإرشادات حول كيفية تنفيذ مهمته.



والأغرب من ذلك أن الموظف الثاني (صاحب الاستفسار) وثق في الوكيل الذكي ونفذ تعليماته حرفيا، ما أشعل شرارة تأثير الدومينو داخل أنظمة الشركة. فالخطوات التي نفذها بناء على توجيهات الذكاء الاصطناعي منحت بعض المهندسين صلاحيات دخول إلى أنظمة "ميتا" الداخلية لم يكونوا مخولين بالاطلاع عليها أساسا.



ولم تنكر شركة "ميتا" الحادث، حيث أكد متحدث رسمي للصحيفة وقوع هذه الثغرة، لكنه طمأن المستخدمين بأنه "لم يتم التلاعب بأي بيانات خاصة بالمستخدمين" خلال هذه الواقعة. وأشار التقرير الداخلي للشركة إلى وجود عوامل تقنية أخرى غير محددة ساهمت في اتساع رقعة الثغرة.



والأغرب من ذلك أن الثغرة استمرت لمدة ساعتين كاملتين دون أن يكتشفها أحد. وبحسب مصادر مطلعة، لم يستغل أي موظف هذه الصلاحيات غير المصرح بها، كما لم يتم تسريب أي بيانات للخارج. لكن خبراء أمن المعلومات يرون أن سلامة البيانات في هذه الحالة كانت مجرد صدفة أكثر منها إجراء أمنيا محكما.(روسيا اليوم)



