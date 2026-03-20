Najib Mikati
متفرقات

"توماهوك" سلاح واشنطن الفتاك الذي لا يخطئ هدفه.. فما هي أسراره؟

Lebanon 24
20-03-2026 | 11:34
توماهوك سلاح واشنطن الفتاك الذي لا يخطئ هدفه.. فما هي أسراره؟
توماهوك سلاح واشنطن الفتاك الذي لا يخطئ هدفه.. فما هي أسراره؟ photos 0
تُعتبر صواريخ "توماهوك" (Tomahawk) الأميركية أيقونة الحروب الحديثة وذراع واشنطن الطولى في فرض الهيمنة العسكرية، حيث ارتبط اسمها بالضربات الدقيقة التي تفتتح بها الولايات المتحدة معظم نزاعاتها الكبرى منذ حرب الخليج عام 1991.
 
وتتميز هذه الصواريخ، التي تصنعها شركة "رايثيون"، بقدرات تكنولوجية هائلة تجعلها سلاحاً "لا يخطئ هدفه"، ومن أبرز خصائصها الدقة المتناهية والمدى البعيد، إذ يصل مدى الصاروخ إلى نحو 1600 كيلومتر (وقد يصل لـ 2500 كم في بعض النسخ)، مما يتيح ضرب أهداف استراتيجية في عمق أراضي العدو انطلاقاً من منصات بحرية أو برية.

كما تبرز قدرته على التخفي والمناورة، حيث يطير على ارتفاعات منخفضة جداً فوق سطح البحر أو الأرض، مما يصعّب مهمة الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي في رصده، مع إمكانية تغيير مساره أثناء التحليق لتجنب العوائق.
 
وتعتمد النسخ الأحدث (Block V) على تكنولوجيا متطورة تشمل أنظمة توجيه عبر الأقمار الصناعية واتصالات متقدمة تسمح بإعادة برمجته وهو في الجو، أو جعله يحلق فوق الهدف لفترة قبل تدميره.
 
وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد نحو 1.3 مليون دولار، ومع تزايد الاستهلاك في النزاعات الراهنة، تسعى واشنطن لرفع وتيرة الإنتاج إلى 1000 صاروخ سنوياً لمواجهة تحديات "المخزون" المتناقص.

