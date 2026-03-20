كيف تحمي هاتفك من الخدوش؟ إقرأ هذا الخبر

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية واعتماد الناس عليها يومياً، باتت حماية شاشة الهاتف من الخدوش أولوية أساسية للحفاظ على الجهاز لأطول فترة ممكنة.

إزاء ذلك، فإن الوقاية تحتاج إلى بعض الحلول السهلة جداً والتي يمكن تحقيقها بخطوات عديدة.

وفي هذا الإطار، ينصح باستخدام لاصق حماية الشاشة (Screen Protector)، سواء كان زجاجياً مقوّى (Tempered Glass) أو بلاستيكياً، حيث يعمل كطبقة عازلة تمتص الخدوش والصدمات بدلاً من الشاشة الأصلية.





أيضاً، يُعدُّ اختيار غطاء (Cover) مناسب للهاتف خطوة مكملة، خصوصاً الأنواع التي تحتوي على حواف مرتفعة قليلاً لحماية الشاشة عند وضع الهاتف على الأسطح الصلبة.





كذلك، يُحذّر المختصون من وضع الهاتف في الجيب مع المفاتيح أو العملات المعدنية، إذ تُعد من أبرز أسباب الخدوش الدقيقة التي تتراكم مع الوقت وتؤثر على وضوح الشاشة.





مع هذا، يُنصح بتنظيف الشاشة بقطعة قماش ناعمة (Microfiber) بشكل ، لتجنب تراكم الغبار الذي قد يتحول إلى عامل خدش عند الاحتكاك.





