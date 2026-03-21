لمعالجة مشكلة أساسية في شحن السيارات الكهربائية.. تقنيّة جديدة تبرز بقوة

تمكنت شركة "بي واي دي" من ابتكار تقنية شحن فائق السرعة لبطاريات السيارات الكهربائية، تستطيع من خلالها شحن السيارة في 5 دقائق، أو كما تروج لها الشركة، تشحنها في الوقت ذاته الذي يستغرقه ملء السيارة بالوقود التقليدي، وفقا لتقرير صحيفة فاننشال .





وتأتي التقنية الجديدة تحت اسم "فلاش تشارجنغ" (Flash Charging)، وتعتمد نسبة الشحن التي تصل لها السيارة في خلال 5 دقائق على نسبة الشحن الأولية الموجودة بها، فإن كانت السيارة تبدأ الشحن من الصفر، فإنها تصل إلى 70% خلال الدقائق الخمس، وتحتاج إلى 12 دقيقة لتصل إلى 100% حتى في درجات الحرارة المنخفضة.





ويشير التقرير إلى أن الوصول لهذه النسبة أصبح ممكنا بفضل تقنية البطاريات الجديدة التي طورتها "بي واي دي" بعد 6 طرحها الجيل الأول لبطاريتها الفائقة.





وتنوي الشركة طرح التقنية للمرة الأولى في طراز "زي 9 جي تي" (Z9GT) الذي يأتي تحت العلامة الفرعية الفارهة "دينزا" (Denza) التي تتبع "بي واي دي"، وهي موجهة بشكل أساسي لمنافسة السيارات الأوروبية الفارهة.





ويصل مدى السيارة إلى 800 كيلومتر تقريبا مع توقعات بطرحها في الأسواق الأوروبية والعالمية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك ضمن خطة "بي واي دي" المكثفة للتوسع داخل الأسواق الأوروبية.





ويؤكد تقرير منفصل من وكالة "رويترز" أن سرعة شحن السيارات الكهربائية تعوق انتشارها بشكل كبير، إذ تستغرق بعض السيارات 45 دقيقة مع استخدام الشحن السريع.





وتتضمن خطة "بي واي دي" للانتشار في الأسواق الأوروبية أيضا نشر محطات شحن سريعة في عدة نقاط حول العالم، إذ تنوي الوصول إلى 20 ألف نقطة شحن سريعة مع نهاية هذا العام، حسب تقرير "فايننشال تايمز".





وتأمل الشركة من ذلك في محاكاة الظروف التي أدت إلى نجاح سيارات " " سابقا، إذ كان نشر محطات الشحن السريعة التابعة لها نقطة محورية في انتشارها بالسنوات الماضية قبل أن تزيحها "بي واي دي" من موقعها كأكثر شركة سيارات كهربائية مبيعا حول العالم.







