سيُنافس أفضل الهواتف الذكية.. هواوي تطلق Mate 80 Pro Max قريبا

تطلق هاتفا جديدا سيُنافس أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا من حيث المواصفات وقدرات التصوير.



ويتمتع هاتف Mate 80 Pro Max الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164.4/79/8.3) ملم، وزنه 239 غ.



وأتت شاشته LTPO OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1320/2848) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 8000 nits، كثافتها 455 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية HDR Vivid لتوفير عرض مميز للفيديوهات.



ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.0، ومعالج Kirin 9030 Pro، ومعالج رسوميات Maleoon 935، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1 تيرابايت.



وحصلت كاميرته الأساسية حصلت على 4 عدسات بدقة (50+50+50+40) ميغابيكسل، فيها عدستي periscope telephoto وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل.



ودعمته هواوي أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6000 ميلي امبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 80 واط.(روسيا اليوم)







