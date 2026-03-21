تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تُطلق برنامجاً ينافس "تيك توك".. ما هو؟

Lebanon 24
21-03-2026 | 15:00
ميتا تُطلق برنامجاً ينافس تيك توك.. ما هو؟
ميتا تُطلق برنامجاً ينافس تيك توك.. ما هو؟
أعلنت شركة "ميتا" الأميركية رسمياً عن إطلاق برنامجها الجديد "كرييتور فاست تراك" (Creator Fast Track) عبر منصة فيسبوك بهدف استقطاب كبار صناع المحتوى من منصتي تيك توك ويوتيوب من خلال تقديم حوافز مالية ثابتة وزيادة استثنائية في معدلات الانتشار.


إغراءات مالية تتحدى المنافسين
 

ووفقا للبيان الرسمي المنشور في غرفة أخبار ميتا، يقدم البرنامج نظام "رواتب شهرية مضمونة" لمدة 3 أشهر للمبدعين الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية قوية على المنصات المنافسة، وتتوزع المكافآت كالتالي:


- 3000 دولار شهريا: لصناع المحتوى الذين لديهم أكثر من مليون متابع على تيك توك أو يوتيوب أو إنستغرام.
 

- 1000 دولار شهريا: لمن يمتلكون قاعدة متابعين تتراوح بين 100 ألف ومليون متابع.
 

مبالغ إضافية: تتراوح بين 100 و450 دولارا للفئات التي تمتلك ما بين 20 إلى 100 ألف متابع، بحسب تقرير لموقع سوشيال ميديا توداي.
 

شروط ميسرة لضمان التدفق
 

وأوضح تقرير لموقع "أندرويد هيدلاينز" أن الاستفادة من هذه المبالغ لا تتطلب حصرية المحتوى، حيث تسمح ميتا للمبدعين بإعادة نشر مقاطعهم من "الـريلز" (Reels) الموجودة على المنصات الأخرى بشرط أن تكون أصلية وخالية من العلامات المائية للمنافسين. ويشترط البرنامج نشر 15 مقطع شهرياً على الأقل، موزعة على 10 أيام مختلفة.


أرقام قياسية في دعم المبدعين
 

وتأتي هذه المبادرة بعد إعلان ميتا عن أداء مالي قوي لقطاع المبدعين في عام 2025، حيث كشفت وكالة رويترز أن الشركة دفعت ما يقرب من 3 مليارات دولار لصناع المحتوى خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 35% عن عام 2024. وأشارت البيانات إلى أن مقاطع الفيديو القصيرة استحوذت وحدها على 60% من هذه المدفوعات.


ولتعزيز ثقة المبدعين، قدمت فيسبوك مقاييس جديدة في "لوحة البيانات الاحترافية"، تشمل "المشاهدات المؤهلة للربح" و"معدل الأرباح لكل ألف مشاهدة"، لمساعدة المبدعين على فهم كيفية تحويل تفاعل الجمهور إلى عائد مادي ملموس، وفقا لما ذكره موقع "ميديا بوست".


ويرى محللون أن برنامج "كرييتور فاست تراك" يمثل اعترافا من ميتا بأن جودة المحتوى هي الوقود الوحيد للبقاء في القمة. وبدلا من انتظار نمو المبدعين عضويا، قررت الشركة شراء وقتهم وجماهيرهم لضمان تفوق فيسبوك في حقبة الفيديو القصير. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تؤجل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "أفوكادو"
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 02:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"تيك توك" يرصد تحولات جمهوره الثقافية والتجارية
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 02:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: تصميم تيك توك "الإدماني" يخالف قوانين التكتل
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 02:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إقبال لافت على منصّة بديلة لـ"تيك توك"
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 02:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-21
Lebanon24
11:45 | 2026-03-21
Lebanon24
09:18 | 2026-03-21
Lebanon24
05:00 | 2026-03-21
Lebanon24
02:00 | 2026-03-21
Lebanon24
00:00 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
