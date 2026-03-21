Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

داخل مطعم أميركيّ.. هذا ما فعله "روبوت" (فيديو)

Lebanon 24
21-03-2026 | 17:00
داخل مطعم أميركيّ.. هذا ما فعله روبوت (فيديو)
شهد مطعماً شهيراً بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، حادثة تقنية غريبة تحولت إلى مادة دسمة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما فقد أحد الروبوتات الراقصة في المطعم السيطرة على حركاته وتسبب في تحطيم الأواني ونشر الفوضى بين الزبائن.
 
 
 
 
ووفقاً لمقطع فيديو نشر ونقلته "إن بي سي نيوز"، ظهر الروبوت المخصص للترفيه وهو يؤدي حركات راقصة سريعة بجانب إحدى الطاولات.
 
 
وبسبب قربه المفرط من منطقة الجلوس، اصطدمت أذرع الروبوت المتحركة بالأطباق وأدوات المائدة، مما أدى إلى قذف "عصي الأكل" وتحطم الصحون وتناثر محتويات الطاولة في كل اتجاه.


وأظهرت المشاهد المصورة، محاولة ثلاثة من موظفي المطعم التدخل بشكل عاجل للسيطرة على الروبوت الذي استمر في حركاته العنيفة رغم الاصطدام.
 
 
وبحسب التقارير، اضطر الموظفون لاستخدام القوة البدنية للسيطرة على الآلة ومنعها من التسبب في مزيد من الأضرار أو إصابة الزبائن.

وفي ذات السياق أشارت المصادر التقنية المتابعة للحادث إلى أن السبب قد يعود لخطأ في الحساسات، بحيث تعطلت مستشعرات المسافة "ليدار" (LiDAR) التي تمنع الروبوت من الاقتراب الزائد من الأجسام. إضافة لضيق المساحة، حيث أن الروبوت كان مبرمجا على مساحة رقص أوسع مما هو متاح فعليا بين الطاولات المزدحمة.


من جانبه، أوضح المطعم في تصريحات لاحقة أن الروبوت كان جزءا من "برنامج تجريبي" لتعزيز تجربة الزبائن، مؤكدا عدم وقوع إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الماديات فقط.


وتعتبر سلسلة  مطاعم "هايديلو" الصينية، التي وقع الحادث في أحد مطاعمها، من أكثر المطاعم استثمارا في التكنولوجيا عالمياً، حيث تمتلك مطاعم مؤتمتة بالكامل في بكين، وتستخدم الروبوتات في فروعها بالولايات المتحدة لتقديم الطعام وأداء الرقصات التقليدية، إلا أن هذه الحادثة أثارت تساؤلات جديدة حول حدود الاعتماد على الأتمتة في بيئات الخدمة المزدحمة. (الجزيرة نت)
