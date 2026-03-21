تكنولوجيا وعلوم

قريبا.. هواوي تطلق أحد أفضل هواتفها

Lebanon 24
21-03-2026 | 09:18
قريبا.. هواوي تطلق أحد أفضل هواتفها
تستعد هواوي لإطلاق هاتف جديد سينافس أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا من حيث المواصفات وقدرات التصوير.
 
وحصل هاتف  Mate 80 Pro Max الجديد على هيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164.4/79/8.3) ملم، وزنه 239 غ.

شاشته أتت LTPO OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1320/2848) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 8000 nits، كثافتها 455 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية HDR Vivid لتوفير عرض مميز للفيديوهات.
 
ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.0، ومعالج Kirin 9030 Pro، ومعالج رسوميات Maleoon 935، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
كاميرته الأساسية حصلت على 4 عدسات بدقة (50+50+50+40) ميغابيكسل، فيها عدستي periscope telephoto وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل.

دعمته هواوي أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6000 ميلي امبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
سيُنافس أفضل الهواتف الذكية.. هواوي تطلق Mate 80 Pro Max قريبا
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لعشاق التصوير.. Oppo تطلق أحد أفضل هواتفها
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هواوي تُطلق عالميًا لأول مرة ميزة مراقبة خطر السكري في الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء حاليا
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-03-21
Lebanon24
11:45 | 2026-03-21
Lebanon24
05:00 | 2026-03-21
Lebanon24
02:00 | 2026-03-21
Lebanon24
00:00 | 2026-03-21
Lebanon24
17:00 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
