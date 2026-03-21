Xiaomi تعزز مبيعاتها بهاتف متطور ومميز

قررت Xiaomi تعزيز مبيعاتها في أسواق الهواتف الذكية بهاتف جديد أنيق التصميم ومجهّز بمواصفات ممتازة.

حصل هاتف Poco X8 Pro Max على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، وحمي بإطار من الألمنيوم وطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وأتى بأبعاد (162.9/77.9/8.2)ملم، بوزن 218 غ.



شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل على 3500 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 وDolby Vision، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i الشديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Mediatek Dimensity 9500s المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 8500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)