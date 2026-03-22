Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الروبوتات البشرية تقترب من كسر الرقم القياسي العالمي للعدو

Lebanon 24
22-03-2026 | 08:04
يسجّل قطاع الروبوتات البشرية في الصين تقدمًا سريعًا، في مسار قد يعيد رسم حدود الأداء البدني التقليدي، مع توقعات بأن تتمكن هذه الروبوتات قريبًا من منافسة العدّائين البشر، وربما التفوق عليهم في سباقات السرعة.

وبحسب تقارير وخبراء في المجال، نجحت نماذج تجريبية حديثة في بلوغ سرعات تقارب 10 أمتار في الثانية، ما يضعها على مقربة من مستويات العدّائين المحترفين. كما تشير التقديرات إلى إمكانية قطع مسافة 100 متر في أقل من 10 ثوانٍ خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما قد يعني كسر الرقم القياسي العالمي المسجل للبشر.

ويعتمد هذا التقدم على تقنيات متطورة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميمات ميكانيكية عالية الكفاءة تتيح الحفاظ على التوازن والتحكم بالحركة عند سرعات عالية. كما تتميز الروبوتات بقدرتها على التعلم المستمر وتحسين أدائها عبر تحليل البيانات، إضافة إلى عدم تأثرها بالإرهاق أو فقدان التركيز.

ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات تقنية قائمة، أبرزها الحفاظ على الاستقرار عند السرعات المرتفعة وضمان الأداء في البيئات الواقعية خارج المختبرات.

ويعكس هذا التطور سباقًا متناميًا بين الإنسان والتكنولوجيا، يمتد من القدرات الذهنية إلى الأداء البدني، ما قد يفتح الباب مستقبلاً أمام منافسات غير تقليدية بين البشر والروبوتات، ويثير تساؤلات حول حدود القدرات الإنسانية.

 
Advertisement
