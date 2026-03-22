تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ويشات يدخل عصر الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
22-03-2026 | 11:00
A-
A+
ويشات يدخل عصر الذكاء الاصطناعي
ويشات يدخل عصر الذكاء الاصطناعي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلنت شركة Tencent، إطلاق أداة جديدة لدمج منصة المراسلة الشهيرة ويشات مع وكيل الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر OpenClaw، في خطوة لتعزيز حضورها في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح ساحة تنافس رئيسية بين شركات التكنولوجيا الصينية.

ويحمل البرنامج الجديد اسم ClawBot، وسيظهر كجهة اتصال داخل تطبيق ويشات، ما يتيح لمستخدمي التطبيق، الذي يتجاوز عددهم مليار مستخدم نشط شهريًا، التفاعل مباشرة مع وكيل OpenClaw. من خلال واجهة المراسلة، سيتمكّن المستخدمون من إرسال واستقبال الأوامر للتفاعل مع وكيل الذكاء الاصطناعي وأداء مهام مختلفة مثل نقل الملفات وإرسال البريد الإلكتروني نيابة عنهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق تنسنت لمجموعة وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تضم QClaw للمستخدمين الأفراد، وLighthouse للمطورين، وWorkBuddy للشركات.

يذكر أن شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى، مثل Alibaba وBaidu، أطلقت أيضًا منصات ووكلاء ذكاء اصطناعي متقدمة. فقد أطلقت علي بابا منصة Wukong لإدارة مهام الأعمال المعقدة، بينما أطلقت بايدو سلسلة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنية على OpenClaw لتشمل البرمجيات المكتبية والخدمات السحابية والأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التوسع في ظل تزايد اهتمام المستخدمين بتجربة منتجات الوكلاء الذكاء الاصطناعي، رغم تحذيرات السلطات الصينية من المخاطر الأمنية المحتملة.

 
Advertisement
الذكاء الاصطناعي

علي بابا

الصينية

بايدو

الصين

دمين

assi

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2026-03-22
Lebanon24
08:04 | 2026-03-22
Lebanon24
06:00 | 2026-03-22
Lebanon24
03:00 | 2026-03-22
Lebanon24
00:00 | 2026-03-22
Lebanon24
17:00 | 2026-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24