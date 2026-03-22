ويشات يدخل عصر الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Tencent، إطلاق أداة جديدة لدمج منصة المراسلة الشهيرة ويشات مع وكيل المفتوح المصدر OpenClaw، في خطوة لتعزيز حضورها في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح ساحة تنافس رئيسية بين شركات التكنولوجيا .

ويحمل البرنامج الجديد اسم ClawBot، وسيظهر كجهة اتصال داخل تطبيق ويشات، ما يتيح لمستخدمي التطبيق، الذي يتجاوز عددهم مليار مستخدم نشط شهريًا، التفاعل مباشرة مع وكيل OpenClaw. من خلال واجهة المراسلة، سيتمكّن المستخدمون من إرسال واستقبال الأوامر للتفاعل مع وكيل الذكاء الاصطناعي وأداء مهام مختلفة مثل نقل الملفات وإرسال البريد الإلكتروني نيابة عنهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق تنسنت لمجموعة وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تضم QClaw للمستخدمين الأفراد، وLighthouse للمطورين، وWorkBuddy للشركات.

يذكر أن شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى، مثل Alibaba وBaidu، أطلقت أيضًا منصات ووكلاء ذكاء اصطناعي متقدمة. فقد أطلقت منصة Wukong لإدارة مهام الأعمال المعقدة، بينما أطلقت سلسلة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنية على OpenClaw لتشمل البرمجيات المكتبية والخدمات السحابية والأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التوسع في ظل تزايد اهتمام المستخدمين بتجربة منتجات الوكلاء الذكاء الاصطناعي، رغم تحذيرات السلطات الصينية من المخاطر الأمنية المحتملة.