الخبراء يحذرون من استخدام شواحن غير متوافقة لشحن الحواسيب المحمولة

مع الانتشار الواسع لتقنية USB-C في الأجهزة الحديثة، بدأ المستخدمون يتساءلون عمّا إذا كان بالإمكان استخدام شاحن الهاتف لشحن اللابتوب.



ويأتي هذا التساؤل في ظل اتجاه العديد من الشركات إلى توحيد معايير الشحن، خاصة مع دعم تقنية Power Delivery.



تشير التقارير التقنية إلى أن شحن اللابتوب باستخدام شاحن الهاتف ممكن في بعض الحالات، خاصة إذا كان كلا الجهازين يدعمان معيار USB-C مع تقنية USB-PD المعروفة بـ Power Delivery.



في هذه الحالة، يتم تنسيق ذكي بين الجهاز والشاحن لتحديد كمية الطاقة المناسبة، ما يسمح بعملية شحن آمنة.



لكن هذا لا يعني أن التجربة ستكون مثالية دائمًا، إذ يعتمد الأمر بشكل كبير على قدرة الشاحن الكهربائية ومدى توافق الأجهزة.



تُعد تقنية USB-PD العامل الأساسي في نجاح هذه العملية، حيث تسمح بتغيير الجهد والتيار بشكل ديناميكي حسب حاجة الجهاز.



فإذا كان الشاحن قويًا بما يكفي، يمكنه شحن اللابتوب، لكن غالبًا بسرعة أقل من الشاحن الأصلي.



أما إذا لم يدعم أحد الجهازين هذه التقنية، فسيتم الشحن عند مستوى طاقة منخفض، عادة 5 فولت، ما يؤدي إلى شحن بطيء جدًا أو حتى عدم شحن الجهاز أثناء الاستخدام.



رغم أن العملية قد تكون آمنة في معظم الحالات، إلا أن هناك بعض القيود، من بينها أن شواحن الهواتف غالبًا لا توفر طاقة كافية لتشغيل اللابتوب بكفاءة، حيث قد يحدث ارتفاع في الحرارة عند استخدام شاحن ضعيف لفترة طويلة.



كذلك، الشحن قد يكون بطيئًا جدًا أو غير مستقر أثناء تشغيل الجهاز، كما أن استخدام شواحن غير متوافقة أو منخفضة الجودة قد يؤدي إلى تلف البطارية أو الدوائر الداخلية.



وهذا يعني أنه يمكن اللجوء إلى شاحن الهاتف في حالات الطوارئ فقط، خصوصًا مع الأجهزة الخفيفة مثل بعض أجهزة Chromebook أو اللابتوبات الحديثة منخفضة الاستهلاك.



لكن الخبراء ينصحون دائمًا باستخدام الشاحن الأصلي أو شاحن مطابق لمواصفات الجهاز لضمان الأداء والسلامة على المدى .



يمكن شحن اللابتوب بشاحن الهاتف USB-C، لكن الأمر يعتمد على التوافق التقني وقدرة الشاحن.



وبينما توفر تقنية Power Delivery حلًا مرنًا، تبقى الكفاءة والأمان مرتبطين باستخدام الشاحن المناسب لكل جهاز.



