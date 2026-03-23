تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الخبراء يحذرون من استخدام شواحن غير متوافقة لشحن الحواسيب المحمولة

23-03-2026 | 00:00
A-
A+

الخبراء يحذرون من استخدام شواحن غير متوافقة لشحن الحواسيب المحمولة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع الانتشار الواسع لتقنية USB-C في الأجهزة الحديثة، بدأ المستخدمون يتساءلون عمّا إذا كان بالإمكان استخدام شاحن الهاتف لشحن اللابتوب.

ويأتي هذا التساؤل في ظل اتجاه العديد من الشركات إلى توحيد معايير الشحن، خاصة مع دعم تقنية Power Delivery.

تشير التقارير التقنية إلى أن شحن اللابتوب باستخدام شاحن الهاتف ممكن في بعض الحالات، خاصة إذا كان كلا الجهازين يدعمان معيار USB-C مع تقنية USB-PD المعروفة بـ Power Delivery.

في هذه الحالة، يتم تنسيق ذكي بين الجهاز والشاحن لتحديد كمية الطاقة المناسبة، ما يسمح بعملية شحن آمنة.

لكن هذا لا يعني أن التجربة ستكون مثالية دائمًا، إذ يعتمد الأمر بشكل كبير على قدرة الشاحن الكهربائية ومدى توافق الأجهزة.

تُعد تقنية USB-PD العامل الأساسي في نجاح هذه العملية، حيث تسمح بتغيير الجهد والتيار بشكل ديناميكي حسب حاجة الجهاز.

فإذا كان الشاحن قويًا بما يكفي، يمكنه شحن اللابتوب، لكن غالبًا بسرعة أقل من الشاحن الأصلي.

أما إذا لم يدعم أحد الجهازين هذه التقنية، فسيتم الشحن عند مستوى طاقة منخفض، عادة 5 فولت، ما يؤدي إلى شحن بطيء جدًا أو حتى عدم شحن الجهاز أثناء الاستخدام.

رغم أن العملية قد تكون آمنة في معظم الحالات، إلا أن هناك بعض القيود، من بينها أن شواحن الهواتف غالبًا لا توفر طاقة كافية لتشغيل اللابتوب بكفاءة، حيث قد يحدث ارتفاع في الحرارة عند استخدام شاحن ضعيف لفترة طويلة.

كذلك، الشحن قد يكون بطيئًا جدًا أو غير مستقر أثناء تشغيل الجهاز، كما أن استخدام شواحن غير متوافقة أو منخفضة الجودة قد يؤدي إلى تلف البطارية أو الدوائر الداخلية.

وهذا يعني أنه يمكن اللجوء إلى شاحن الهاتف في حالات الطوارئ فقط، خصوصًا مع الأجهزة الخفيفة مثل بعض أجهزة Chromebook أو اللابتوبات الحديثة منخفضة الاستهلاك.

لكن الخبراء ينصحون دائمًا باستخدام الشاحن الأصلي أو شاحن مطابق لمواصفات الجهاز لضمان الأداء والسلامة على المدى الطويل.

يمكن شحن اللابتوب بشاحن الهاتف USB-C، لكن الأمر يعتمد على التوافق التقني وقدرة الشاحن.

وبينما توفر تقنية Power Delivery حلًا مرنًا، تبقى الكفاءة والأمان مرتبطين باستخدام الشاحن المناسب لكل جهاز.
مواضيع ذات صلة
دولة تمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية في كل المدارس
كيف أنهى "شاحن محمول" حياة زوج في ثوانٍ؟
لمحبي الحواسب المحمولة الأنيقة والعملية.. جهاز جديد من آبل
خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
17:04 | 2026-03-22
Lebanon24
13:15 | 2026-03-22
Lebanon24
11:00 | 2026-03-22
Lebanon24
08:04 | 2026-03-22
Lebanon24
06:00 | 2026-03-22
Lebanon24
03:00 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24