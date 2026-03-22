Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

ميزة Guest Chats الجديدة تسمح بالدخول بدون حساب على واتساب

Lebanon 24
22-03-2026 | 17:04
ميزة Guest Chats الجديدة تسمح بالدخول بدون حساب على واتساب
يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تُعرف باسم دردشة الضيوف Guest Chats، والتي تسمح للمستخدمين بإجراء محادثات مع أشخاص لا يمتلكون حسابًا في واتساب، دون الحاجة إلى تسجيل أو تحميل التطبيق، في تحول قد يعزز من انتشار الخدمة ويجعل التواصل أكثر سهولة للأشخاص الجدد.

وهذه الميزة كانت قيد الاختبار منذ عدة أشهر على نظام أندرويد، والآن بدأ طرحها لمجموعة محدودة من مختبري النسخ التجريبية على iOS وعلى الويب، ما يمهد لإمكانية إطلاقها رسميًا في المستقبل القريب.

وفق المعلومات المتاحة، يستطيع مستخدم واتساب إنشاء رابط دعوة للدردشة من قسم Invite a Friend داخل التطبيق، ثم مشاركته عبر SMS أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة خارجية.

وعند فتح الرابط، تظهر للمستلم خيارات، بما فيها الدخول كضيف بدون إنشاء حساب، أو تنزيل التطبيق إذا رغب في ذلك. 

وعند اختيار الدخول كضيف، يُطلب من المستخدم إدخال الاسم فقط، ثم يُفتح محادثة آمنة مشفرة بتقنية التشفير من الطرف إلى الطرف، تمامًا مثل بقية رسائل واتساب، ما يعني أن المحادثة ستظل محمية ولا يمكن للتطبيق قراءتها.

وستظهر هوية الضيف داخل المحادثة مع وسم Guest يوضح أنه غير مسجل في واتساب.

 يذكر أن الميزة لا تزال في مراحلها الأولى وتحمل بعض القيود. فدردشات الضيوف تدعم الرسائل النصية فقط في الوقت الحالي، ولا تشمل المكالمات الصوتية أو المرئية وإرسال الصور أو الفيديو والملصقات أو الإيموجي المتحرك والمجموعات داخل الدردشة.

كما أن صلاحية الدردشة تنتهي تلقائيًا إذا لم يتم أي نشاط داخلها لمدة 10 أيام، في خطوة قد تهدف للحفاظ على خصوصية البيانات.

تعمل واتساب من خلال هذه المبادرة على خفض حاجز الدخول للأشخاص الجدد، خصوصًا في الأسواق التي يقل فيها استخدام التطبيق مقارنة بغيرها.

وبفتح الباب للدردشة دون حساب، يمكن أن تشجع الميزة المستخدمين على التفاعل أولاً ثم إنشاء حساب لاحقًا.

لكن رغم توفر الميزة فقط لعدد محدود من مختبري النسخ التجريبية، لم تعلن واتساب حتى الآن عن خطة إطلاق رسمية أو موعد تقريبي لتعميم دردشة الضيوف لجميع المستخدمين.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تمثل اتجاهًا مهمًا في تطوير تجربة التواصل، مما يجعل التطبيق أكثر مرونة واستيعابًا لشرائح أكبر من المستخدمين حول العالم. (ارم نيوز)

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية المتطورة.. واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:04:53 Lebanon 24 Lebanon 24
واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:04:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة من واتساب تنهي أكبر عوائق المجموعات.. ما الجديد؟
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:04:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:04:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

ارم نيوز

واتساب

بري ال

الويب

درويد

كاني

دمين

