تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على قرارنا؟

Lebanon 24
23-03-2026 | 03:12
A-
A+
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على قرارنا؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تعد روبوتات الدردشة ومحركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد أدوات للحصول على المعلومة بسرعة، بل باتت تؤدي دوراً أكبر في تشكيل طريقة فهم الناس للأحداث والوقائع، وربما التأثير في مواقفهم أيضاً.

فوفق دراسة جديدة لجامعة ييل، تبيّن أن الملخصات التي يكتبها الذكاء الاصطناعي للأحداث التاريخية تساعد القراء على تذكر المعلومات بصورة أفضل من الملخصات التي يكتبها البشر. واعتمد الباحثون في ذلك على عرض نصوص قصيرة على المشاركين، بعضها من إعداد بشري وبعضها الآخر من إنتاج أدوات مثل ChatGPT، قبل إخضاعهم لاختبارات لقياس ما احتفظوا به من معلومات.

وأظهرت النتائج أن من قرأوا النصوص التي صاغها الذكاء الاصطناعي أجابوا بشكل صحيح عن عدد أكبر من الأسئلة. ويعزو الباحث دانيال كاريل هذا التفوق إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تقديم المعلومات بلغة أكثر سلاسة ووضوحاً، ما يجعلها أسهل للفهم والحفظ.

واللافت أن هذا الأثر لم يتغير حتى عندما عرف المشاركون مسبقاً أن النص الذي يقرأونه مولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن قوة هذه الأدوات لا ترتبط فقط بعنصر المفاجأة أو الثقة، بل بطريقة الصياغة نفسها.

لكن الجانب الأكثر حساسية ظهر في دراسة لاحقة، إذ خلص الباحثون إلى أن الملخصات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي لا تكتفي بتحسين التعلّم، بل قد تدفع أيضاً نحو التأثر السياسي. فإذا صيغ النص بزاوية ليبرالية خرج القارئ بميل أكبر إلى هذا الاتجاه، والعكس صحيح مع الخطاب المحافظ.

ويبدو أن المشكلة لا تكمن فقط في عرض الحقائق، بل في الطريقة التي يتم بها ترتيبها وصياغتها بحيث تبدو أكثر منطقية وإقناعاً، ما يمنح الذكاء الاصطناعي قدرة أكبر على التأثير الهادئ وغير المباشر في القارئ.

ورغم أن هذه الأدوات توفر تجربة معرفية أسرع وأسهل، فإن القلق يبقى قائماً من أن تتحول إلى وسيلة لا تكتفي بتبسيط المعلومات، بل تعيد تشكيل الوعي نفسه، خاصة مع استمرار مشكلة "الهلوسة" وظهور دراسات تحذر من قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى دعائي أو مضلل بكفاءة عالية.

وفي المحصلة، لا تبدو المسألة متعلقة فقط بمن يقدّم المعلومة، بل بكيفية تقديمها. وهنا تكمن قوة الذكاء الاصطناعي وخطورته في آن واحد. (digital trends)
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-03-23
Lebanon24
05:49 | 2026-03-23
Lebanon24
04:51 | 2026-03-23
Lebanon24
03:24 | 2026-03-23
Lebanon24
03:21 | 2026-03-23
Lebanon24
03:15 | 2026-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24