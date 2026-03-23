تكنولوجيا وعلوم

من السيارة إلى المنزل.. سامسونغ توسّع ربط SmartThings بالسيارات

23-03-2026 | 03:21
وسّعت سامسونغ خدماتها المرتبطة بالمنازل الذكية، عبر إضافة ميزة جديدة تتيح التحكم بأجهزة المنزل المتوافقة مع SmartThings مباشرة من داخل سيارات مختارة من هيونداي وكيا، بعد أن كانت الخدمة تقتصر سابقًا على التحكم بالسيارة من المنزل.

وحسب موقع "sam mobile"، بموجب ميزة "السيارة إلى المنزل"، أصبح بإمكان المستخدم تشغيل عدد من الأجهزة المنزلية عن بُعد عبر شاشة نظام المعلومات والترفيهي في السيارة، مثل مكيفات الهواء، وأجهزة تنقية الهواء، والمكانس الروبوتية، والإضاءة، شرط أن تكون السيارة مزودة بخدمات Hyundai BlueLink أو Kia Connect.

وتتم عملية الربط بين السيارة وحساب SmartThings من خلال مسح رمز QR يظهر على شاشة النظام داخل السيارة، ما يسمح بدمج أسرع بين بيئة القيادة والمنزل الذكي.

الميزة الجديدة تدعم السيارات المزودة بمنصة Connected Car Navigation Cockpit، المعروفة اختصارًا بـCCNC، والتي ظهرت للمرة الأولى في تشرين الثاني 2022، على أن تُطرح الخدمة عبر تحديث برمجي.

ولا يقتصر الأمر على التحكم اليدوي بالأجهزة، بل يشمل أيضًا إنشاء سيناريوهات ذكية مرتبطة بموقع السيارة. فعند اقترابها من المنزل، يمكن مثلًا تشغيل المكيف والإضاءة وأجهزة تنقية الهواء تلقائيًا، فيما يمكن تفعيل "وضع الغياب" لإطفاء الأضواء عند مغادرة المنزل بالسيارة.

ويعكس هذا التوسع عمق التعاون القائم بين سامسونغ ومجموعة هيونداي موتور، إذ تجمع الشركتين بالفعل شراكات تقنية في مجالات متعددة تشمل الرقائق، ومستشعرات الكاميرا، والبطاريات، إلى جانب العمل على تقنيات أخرى مرتبطة بالاتصال الذكي داخل المركبات.

وتراهن سامسونغ من خلال هذه الخطوة على تقديم تجربة أكثر سلاسة للمستخدم، تربط بين المنزل والسيارة ضمن منظومة واحدة متصلة، بما يجعل التنقل والحياة اليومية جزءًا من بيئة رقمية موحدة.
