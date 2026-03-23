تكنولوجيا وعلوم

أمازون تعود إلى انتاج الهواتف.. مشروع جديد يراهن على الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
23-03-2026 | 05:49
أمازون تعود إلى انتاج الهواتف.. مشروع جديد يراهن على الذكاء الاصطناعي
أمازون تعود إلى انتاج الهواتف.. مشروع جديد يراهن على الذكاء الاصطناعي photos 0
يبدو أن أمازون تدرس العودة إلى سوق الهواتف الذكية بعد سنوات على إخفاق تجربتها السابقة مع هاتف "فاير"، من خلال مشروع جديد يجري تطويره داخلياً ويحمل الاسم الرمزي "المتحول".

وبحسب ما يتم تداوله، فإن الهاتف المرتقب يركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، في انسجام واضح مع توجه أمازون الأخير نحو تعزيز قدرات "أليكسا+"، إلى جانب اهتمام خاص بدمج خدمات التسوق ضمن تجربة الجهاز بصورة أوسع.

وتشير المعطيات إلى أن المشروع يحظى باهتمام مباشر من مؤسس الشركة جيف بيزوس، الذي يسعى إلى تطوير جهاز رقمي متعدد الاستخدامات يعتمد بشكل كبير على التحكم الصوتي، في رؤية تبدو أقرب إلى الأجهزة المستقبلية التي طالما ظهرت في أعمال الخيال العلمي.

كما يُقال إن الهاتف سيمنح خدمات "برايم" حضوراً أساسياً داخله، بما يشمل "برايم فيديو" و"برايم ميوزيك"، مع توجه نحو تقليل الاعتماد التقليدي على التطبيقات ومتاجرها، عبر توسيع دور الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام والخدمات.

ورغم أن التفاصيل لا تزال محدودة، فإن الصورة الأولية توحي بأن أمازون قد لا تتجه هذه المرة إلى طرح هاتف تقليدي ينافس مباشرة الأجهزة الرائدة، بل ربما إلى جهاز مختلف بطابع أبسط أو أكثر تخصصاً، وقد يكون أقرب إلى هاتف ثانوي منه إلى هاتف رئيسي.

وتملك أمازون خبرة واسعة في مجال الأجهزة الذكية، من الأجهزة اللوحية إلى قارئات "كيندل" والسماعات المنزلية، لكن دخولها مجدداً إلى عالم الهواتف سيضعها أمام منافسة صعبة مع شركات راسخة مثل آبل وسامسونغ وغوغل. (tech radar)
