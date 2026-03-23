|
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد الصور والنصوص… ChatGPT يستعد لإضافة إنشاء الفيديو عبر Sora

Lebanon 24
23-03-2026 | 15:00
بعد الصور والنصوص… ChatGPT يستعد لإضافة إنشاء الفيديو عبر Sora
تعكس الخطط الأخيرة لشركة OpenAI توجّهًا واضحًا نحو تحويل ChatGPT من منصة تعتمد على النصوص فقط إلى نظام ذكاء اصطناعي متكامل قادر على إنتاج النص والصورة والفيديو ضمن واجهة واحدة.

وفي حال نجاح هذه الخطوة، فمن المتوقع أن تغيّر شكل تجربة المستخدم بشكل كبير، وأن توسّع دور الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع الرقمي وصناعة المحتوى.

وتعمل الشركة المطوّرة لـChatGPT على إضافة واحدة من أبرز تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى المنصة الأساسية، وهي مولّد الفيديو Sora.

وبحسب تقارير إعلامية حديثة، تخطط OpenAI لدمج هذه التقنية مباشرة داخل واجهة ChatGPT بدل إبقائها كأداة مستقلة.

ما هي Sora؟

تُعد Sora تقنية متقدمة طوّرتها OpenAI، تتيح إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بواقعية عالية اعتمادًا على أوامر نصية، كما يمكن استخدامها لتمديد مقاطع فيديو موجودة أو تعديلها.

وأُطلقت النسخة الأولى من Sora في كانون الأول 2024 لمشتركي ChatGPT المدفوعين، ثم طُرحت نسخة مطوّرة باسم Sora 2 في أيلول 2025، مع تطبيق خاص للهواتف الذكية يعتمد أسلوب عرض يشبه تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وحتى الآن، كان استخدام Sora متاحًا عبر تطبيق منفصل أو من خلال موقعها الخاص، إلا أن مستوى التفاعل تراجع في الأشهر الأخيرة مقارنةً بفترة الإطلاق الأولى التي شهدت اهتمامًا واسعًا.

خطوة استراتيجية

تشير عدة تقارير إلى أن OpenAI تعتزم إدخال Sora مباشرة داخل ChatGPT، ما يتيح للمستخدم إنشاء الفيديو من داخل المحادثة نفسها دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر.

ويأتي هذا التوجّه ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع قدرات ChatGPT ليصبح منصة متعددة الوسائط، بعد أن أضافت الشركة سابقًا ميزة توليد الصور وحققت انتشارًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يحصل المستخدم على إمكانية تحويل النص إلى فيديو مباشرة، مع خيارات للتحكم في الجودة والأسلوب والتفاصيل.

أهداف الدمج

يرى خبراء أن إدخال Sora إلى ChatGPT لا يهدف فقط إلى زيادة الميزات، بل أيضًا إلى إعادة تنشيط استخدام التقنية بعد تراجع الاهتمام بها، إلى جانب مواجهة المنافسة المتصاعدة من شركات مثل Meta وGoogle اللتين تعملان على تطوير أدوات خاصة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها وسيلة لجذب عدد أكبر من المستخدمين إلى ChatGPT، الذي يضم بالفعل مئات الملايين من المستخدمين النشطين أسبوعيًا، وتعزيز موقعه في سوق الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط.

تحديات متوقعة

رغم الفرص الكبيرة، تواجه OpenAI تحديات تقنية وتنظيمية، من بينها مخاطر التزييف العميق (deepfakes) وإنتاج محتوى مسيء أو مضلل.

كذلك، فإن تشغيل تقنيات توليد الفيديو يتطلب موارد حوسبة ضخمة، ما قد ينعكس على كلفة التشغيل وعلى القيود المفروضة على المستخدمين، خصوصًا في الخطط المجانية.
Advertisement
