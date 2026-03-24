"طوقُ نجاة" لحاسوبكم.. كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

Lebanon 24
24-03-2026 | 11:17
طوقُ نجاة لحاسوبكم.. كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟
يمثل إعداد "محرك استعادة" (Recovery Drive) لنظام التشغيل "ويندوز" على فلاشة USB حلاً طارئاً وضرورياً لمواجهة أعطال النظام المفاجئة، حيث يتيح للمستخدمين استعادة تشغيل الحاسوب وإصلاح المشكلات البرمجية المستعصية.

وتتضمن الخطوات التقنية لهذه العملية استخدام أداة "إنشاء محرك استعادة" المدمجة في ويندوز، والتي تتطلب فلاشة بسعة لا تقل عن 16 جيجابايت.
 
يقوم النظام بنسخ ملفات الصيانة الضرورية، مع خيار نسخ ملفات النظام الاحتياطية لضمان القدرة على إعادة تثبيت "ويندوز" في حال انهيار القرص الصلب.
 
ويشدد الخبراء التقنيون على أهمية الاحتفاظ بهذا المحرك في مكان آمن، كونه الأداة الفعالة لتجاوز "شاشة الموت الزرقاء" أو تعذر الإقلاع، مما يوفر على المستخدم عناء فقدان البيانات أو اللجوء إلى مراكز الصيانة المكلفة.

